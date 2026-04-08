 Muse Spark è il nuovo modello per Meta AI e WhatsApp
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Muse Spark è il nuovo modello per Meta AI e WhatsApp

Muse Spark è il nuovo modello AI sviluppato dai Superintelligence Labs di Meta che può essere già testato tramite Meta AI (solo negli Stati Uniti).
Muse Spark è il nuovo modello per Meta AI e WhatsApp
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Muse Spark è il nuovo modello AI sviluppato dai Superintelligence Labs di Meta che può essere già testato tramite Meta AI (solo negli Stati Uniti).

Dopo il fallimento della serie Llama 4, Meta ritorna in campo con Muse Spark, primo modello sviluppato dai Superintelligence Labs guidati da Alexandr Wang. È ovviamente multimodale con capacità di ragionamento e agentiche. È già disponibile negli Stati Uniti tramite app e sito Meta AI. Sostituirà il vecchio modello in tutte le app dell’azienda californiana e negli smart glass.

Muse Spark è un nuovo debutto per Meta

Meta aveva annunciato la famiglia di modelli Llama 4 esattamente un anno fa. Quello più potente (Behemoth) non è stato mai rilasciato perché i concorrenti avevano già superato le sue prestazioni. L’azienda di Menlo Park era stata anche accusata di “truccare” i benchmark. Mark Zuckerberg ha quindi deciso di assumere i migliori ricercatori e creare i Superintelligence Labs. Il primo prodotto è Muse Spark.

In base ai risultati dei benchmark pubblicati da Meta, il nuovo modello supera Claude Opus 4.6 (Anthropic), Gemini 3.1 Pro (Google), GPT-5.4 (OpenAI) e Grok 4.2 (xAI) in numerosi compiti, tra cui comprensione multimodale, ragionamento multidisciplinare e capacità agentiche (ricerca, programmazione e attività da ufficio).

Muse Spark è il modello più piccolo e veloce della famiglia. Come detto è disponibile per Meta AI (app e web). Può rispondere a domande complesse assegnando i singoli compiti a subagenti. Ad esempio, se l’utente chiede informazioni su una vacanza in Florida, un agente genera l’itinerario, un secondo confronta i luoghi e un terzo cerca le attività per bambini.

Muse Spark può analizzare il contenuto delle immagini e rispondere alle relative domande. Se l’utente carica la foto di piatto, Meta AI identifica gli ingredienti e mostra le calorie. È disponibile anche una modalità Shopping.

Muse Spark sarà disponibile nelle prossime settimane in WhatsApp, Facebook e Instagram, oltre che sugli smart glass. Arriverà anche in altri paesi. È in corso lo sviluppo di modelli più grandi e di una versione open source.

Fonte: Meta

Pubblicato il 8 apr 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
8 apr 2026
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