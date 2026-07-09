Meta lavora su occhiali AI che registrano tutto il giorno

Il LED è spento, le lenti sono trasparenti. L’aspetto è quello di un paio di occhiali normali. Ma registrano audio in modo continuo e scattano foto ogni pochi secondi. Il LED che indica la registrazione, quello che Meta ha appena protetto dalla manomissione, in questa modalità resta spento.

Secondo il Financial Times, Meta sta sviluppando un prototipo di occhiali “super sensing” che raccolgono dati ambientali costantemente. Poi l’utente può chiedere a Meta AI informazioni basate sull’audio e sulle immagini catturate. La promessa: un assistente personale sempre al proprio fianco, che ricorda le cose e aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati.

La realtà è che è un dispositivo che registra tutto ciò che succede attorno alla persona che lo indossa, senza che chi è intorno lo sappia.

Gli occhiali AI di Meta registrano audio e scattano foto senza accendere il LED

Il progetto prevede che Meta non memorizzi foto, video o registrazioni audio nella loro forma originale. Gli occhiali analizzerebbero invece ciò che vedono e sentono, trasformandolo in metadati che vengono inviati ai server per essere elaborati da Meta AI.

L’azienda sostiene che questa soluzione riduca l’impatto sulla privacy, perché non conserva i file completi. Tuttavia i metadati possono essere molto dettagliati: permettono di ricostruire chi si incontra, dove ci si trova, cosa si fa e perfino gli argomenti della conversazione. In pratica, cambiano i dati raccolti, ma non necessariamente la quantità di informazioni che possono essere ricavate.

In un whitepaper di luglio 2025, Meta ha spiegato che il LED di registrazione sarebbe riservato alle situazioni di “cattura attiva”, quando l’utente salva foto o video, e resterebbe spento durante l’uso delle funzionalità AI, come la scansione di un menu. La giustificazione: evitare che gli utenti si abituino troppo al LED acceso.

In modalità “super sensing,” il LED resterebbe spento, perciò gli occhiali registrano audio e scattano foto continuamente, ma il LED non lo indica. Nessuno attorno sa che si sta registrando, nemmeno guardando il LED.

Lo stesso giorno in cui Meta annuncia la protezione anti-manomissione del LED, il Financial Times rivela che il LED non si accenderà nella modalità di registrazione continua. La protezione protegge un indicatore che Meta stessa intende tenere spento.

Le parole di Zuckerberg

Nella conference call Q1 2026, Zuckerberg ha detto: Sono davvero entusiasta di vedere gli occhiali evolvere dal rispondere a domande all’essere un agente personale che è con te tutto il giorno, aiutandoti a ricordare le cose e raggiungere i tuoi obiettivi.

In un blog post di marzo: Meta AI sugli occhiali passerà da qualcosa che devi sollecitare con una domanda ogni volta a un assistente più continuo, nel momento, che può aiutarti durante la giornata.

A quanto pare “Assistente continuo” è un altro modo per dire “registra sempre.”