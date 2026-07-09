 Meta risponde a Grok 4.5 con Muse Spark 1.1
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Meta risponde a Grok 4.5 con Muse Spark 1.1

Muse Spark 1.1 è il nuovo modello AI sviluppato dai Superintelligence Labs di Meta che offre prestazioni agentiche superiori a quelle di GPT-5.5.
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Muse Spark 1.1 è il nuovo modello AI sviluppato dai Superintelligence Labs di Meta che offre prestazioni agentiche superiori a quelle di GPT-5.5.
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Negli ultimi due giorni c’è stato un botta e risposta tra tre aziende statunitensi. Meta ha svelato Muse Image. Poi sono arrivati GPT-Live di OpenAI e Grok 4.5 di SpaceXAI. Elon Musk ha evidenziato i costi più bassi rispetto a Opus 4.7 di Anthropic. Oggi l’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha risposto con Muse Spark 1.1.

Muse Spark 1.1 anche per gli sviluppatori

Muse Spark, annunciato all’inizio di aprile, è il primo modello sviluppato dai Superintelligence Labs guidati dal 29enne Alexandr Wang. Rappresenta la “rinascita” di Meta dopo il fallimento dei precedenti modelli Llama. È accessibile tramite Meta AI (web e app), WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger.

Meta Spark 1.1 è la versione aggiornata che offre prestazioni superiori. È ovviamente multimodale, quindi può comprendere immagini, video, audio e documenti. Meta ha migliorato le capacità di scrittura del codice e può rilevare bug. Permette di eseguire compiti agentici delegando il lavoro a subagenti che operano in parallelo. Le prestazioni sono superiori a quelle di GPT-5.5 e simili a quelle di Opus 4.8.

È disponibile anche la funzionalità Computer Use. Muse Spark 1.1 può quindi interagire con le interfacce di browser, computer e dispositivi mobile.

Gli utenti possono testare il nuovo modello scegliendo la modalità Thinking in Meta AI su web, Android e iOS. A differenza di Muse Spark è accessibile anche agli sviluppatori (solo negli Stati Uniti in anteprima pubblica) attraverso le Meta Model API. Ciò consente di realizzare app che sfruttano le sue capacità.

Gli sviluppatori riceveranno un credito di 20 dollari per account. I prezzi sono 1,25 dollari per un milione di token in input e 4,25 dollari per un milione di token in output, quindi è più economico di Grok 4.5. Nelle prossime settimane sarà disponibile anche in WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger e smart glass.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 9 lug 2026

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9 lug 2026
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