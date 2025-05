WhatsApp: arrivano i topic negli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta implementando anche su Android la nuova funzione che permette di creare e condividere all’interno degli aggiornamenti di stato dei topic, ovvero degli spunti tematici da proporre ai propri contatti.

WhatsApp permette di creare e condividere topic negli stati

La novità è stata individuata nell’ultima versione beta di WhatsApp, la relase 2.25.15.13, che attualmente in distribuzione attraverso il Google Play Beta Program. Si tratta pertanto di una feature in fase di test, destinata a essere resa ufficialmente disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane, salvo problemi, ovviamente.

Andando maggiormente in dettaglio, la nuova funzione è fruibile mediante il nuovo sticker “Add Yours” che è interattivo e permette per l’appunto di inserire un topic, ad esempio una domanda o una sfida. Chi visualizza questo stato può rispondere creando un proprio aggiornamento, con il medesimo adesivo e un contenuto coerente con il tema proposto.

Ogni contributo diventa parte della catena, anche se è sempre condiviso in modo indipendente. Ciò significa che quando qualcuno si unisce alla catena e aggiunge la propria foto o video, i suoi contatti vedranno solo quel singolo aggiornamento e non altre risposte nella catena. Non c’è una vista centralizzata di tutte le voci e non c’è modo di rintracciare una risposta al prompt originale a meno che il creatore non sia già nei contatti dello spettatore e abbia condiviso lo stato con loro. Questo approccio garantisce che la crittografia end-to-end sia mantenuta e che gli utenti possano sentirsi al sicuro e in controllo quando partecipano.

Da notare che qualche giorno addietro la medesima novità è stata già “avvistata” sull’app per iOS, ma per il momento è riservata a un gruppo selezionato di utenti.