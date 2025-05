WhatsApp: arrivano i riassunti privati con l'AI di Meta

WhatsApp ha dato il via allo sviluppo di una funzione concepita per agevolare la lettura dei messaggi non letti nelle chat individuali, nei gruppi e nei canali, offrendo una sintesi automatica dei messaggi ricevuti sfruttando l’AI di Meta in elaborazione privata.

La funzione è stata individuata nella versione beta 2.25.15.12 per dispositivi Android di WhatsApp, rilasciata tramite Google Play Beta Program, e attualmente risulta essere ancora in fase disponibili, motivo per cui non è disponibile neppure per i tester. La novità, infatti, è stata scovata dall’analisi di un’anteprima del codice dell’app.

Nella schermata delle chat figurerà quindi un nuovo pulsante quando l’utente riceve un certo numero di messaggi in una conversazione e premendoci sopra è possibile richiedere un riassunto.

Il processo avviene mediante l’infrastruttura denominata Private Processing, la quale garantisce che nessuno, nemmeno WhatsApp o Meta, possa accedere ai messaggi o alle richieste generate dagli utenti, ragion per cui il riassunto verrà restituito direttamente sul dispositivo, senza che i dati originali vengano conservati e/o trasmessi.

È bene precisare che la nuova funzione di sintesi non sarà disponibile nelle chat dove è abilitata l’opzione Advanced Chat Privacy, al fine di rispettare le preferenze di coloro che scelgono esplicitamente di non sfruttare funzioni basate sull’AI in specifiche conversazioni.

Questa funzione può tornare particolarmente utile per coloro che fanno parte di chat di gruppo particolarmente attive o seguono molti canali e spesso trovano difficile restare al passo con le nuove informazioni, in quanto offre un modo conveniente per restare aggiornati senza compromettere la crittografia end-to-end.