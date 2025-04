X, in arrivo i video in 4K come su YouTube

X ha una sorpresa per i suoi creator: permetterà di caricare video in 4K. L’obiettivo? Aumentare l’engagement e trattenere gli utenti che sarebbero tentati di migrare verso lidi più pixelosi…

We're starting to roll out 4k video uploads for some creators. Coming soon for all @Premium subscribers! — Engineering (@XEng) April 29, 2025

X punta sui video 4K per competere con YouTube

Fino a poco tempo fa, gli utenti abbonati a X Premium potevano caricare video con una risoluzione massima di 1080p, fino a 8 GB di dimensione e con una durata di circa tre ore. Questi limiti erano già più generosi rispetto a quelli offerti agli utenti gratuiti. Ora però X supporterà anche i video in 4K, che offrono una qualità visiva migliore, ma richiedono file decisamente più pesanti. È probabile quindi, che la piattaforma decida di alzare ulteriormente i limiti di caricamento per gli utenti Premium, per permettere loro di sfruttare appieno il nuovo formato ad altissima definizione.

È un bel cambiamento per X e non è di certo casuale. Fa parte di una strategia più ampia avviata da Elon Musk dopo l’acquisizione di X, per trasformare la piattaforma in un hub multimediale dove i creator possano pubblicare video lunghi, magari anche monetizzandoli, come già accade su YouTube e altri servizi.

Il supporto ai video in 4k sarà riservato a un gruppo ristretto di creator, almeno all’inizio. Ma come promesso da X, presto sarà disponibile per tutti gli abbonati premium. Un passo importante per una piattaforma che, nata come Twitter, sta cercando di ritagliarsi uno spazio tutto suo nel mondo dei contenuti video.

Le altre novità di X

Il supporto per i video in 4K non è l’unica novità introdotta da X. Nei mesi scorsi, la piattaforma di Musk ha lanciato un feed dedicato ai contenuti verticali, aggiungendo anche una scorciatoia nella schermata principale dell’app su mobile. La mossa non è casuale, visto il possibile ban di TikTok negli Stati Uniti.