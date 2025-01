X, arriva la scheda per i video verticali come TikTok

Domenica 19 gennaio l’applicazione TikTok non era più accessibile dagli Stati Uniti. Ben 170 milioni di utenti americani non hanno più potuto accedere alla famosa piattaforma cinese, che però è tornata presto a funzionare, grazie soprattutto a Donald Trump. X ha colto l’occasione per lanciare una funzione più tiktokiana che mai…

Nuova scheda dedicata ai video in stile TikTok su X

Senza preavviso, il social gestito da Elon Musk ha appena aggiunto una nuova scheda alla sua applicazione, per il momento solo negli Stati Uniti. Come è facile intuire, si tratta di una nuova tab “Video” nella parte inferiore dello schermo, tra l’AI Grok e le notifiche.

you better not be making a dedicated video tab when I get home me: pic.twitter.com/ZbmLBmSbDp — X (@X) January 20, 2025

Si tratta di un’icona a forma di pulsante Play, che indirizza immediatamente a una sezione interamente dedicata ai video verticali. Scorrendo verso l’alto si passa automaticamente al video successivo. Chi è abituato a farlo (a volte fino a tarda notte) su Instagram o Facebook, e presto potrà replicare l’esperienza anche su X.com… e su Bluesky.

Anche su Bluesky arrivano i video verticali

Anche Bluesky ha deciso di seguire la tendenza e offrire una nuova scheda interamente dedicata ai video verticali.

“Dovevamo buttarci anche noi sui video – ha dichiarato l’azienda in un post – Bluesky ora ha i feed personalizzati per i video! Come per qualsiasi altro feed, puoi scegliere se fissarli o meno. Bluesky è vostro e potete personalizzarlo“.

Ancora una volta, il funzionamento è esattamente lo stesso di TikTok: video verticali che si scorrono dal basso verso l’alto, lasciando che l’algoritmo visualizzi i contenuti che ritiene più appropriati.