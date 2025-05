Dazi di Trump: Apple perderà 900 milioni di dollari

I dazi introdotti da Trump avranno un impatto limitato sui conti di Apple. Durante la conference call con gli investitori, il CEO Tim Cook ha dichiarato che i costi aumenteranno di circa 900 milioni di dollari nel terzo trimestre fiscale 2025. L’azienda di Cupertino importerà dall’India la maggioranza degli iPhone venduti negli Stati Uniti.

Prodotti da India e Vietnam

In base ai risultati finanziari del secondo trimestre fiscale 2025, Apple ha registrato entrate per 95,4 miliardi di dollari (+5% rispetto allo stesso periodo del 2024). I profitti netti sono invece di 24,8 miliardi di dollari (+4,6%). Come sempre, il contributo maggiore arriva dagli iPhone, ma i dati sono molto positivi anche per iPad e Mac.

Parlando con gli investitori, Tim Cook ha fornito interessanti informazioni sulla produzione. Il CEO ha sottolineato che oltre la metà degli iPhone venduti negli Stati Uniti proviene dall’India. Questa percentuale aumenterà nel terzo trimestre fiscale. Gli altri prodotti per gli utenti statunitensi (iPad, Mac, Apple Watch e AirPods) arrivano soprattutto dal Vietnam. Dalla Cina vengono esportati principalmente i dispositivi venduti in altri paesi.

Grazie alla complessa catena di approvvigionamento, Apple riuscirà quindi ad “aggirare” i dazi imposti alla Cina. Tenendo conto delle aliquote attuali, dell’esenzione temporanea e dell’indagine sui semiconduttori avviata dal Dipartimento del Commercio, Cook stima un aumento dei costi per 900 milioni di dollari nel terzo trimestre fiscale.

A differenza di altri produttori, Apple non ha previsto nessun aumento dei prezzi (al momento). I prossimi risultati finanziari terranno conto anche della recente sentenza che vieta l’applicazione di commissioni per acquisti esterni alle app e della sanzione della Commissione europea per la violazione del Digital Markets Act.