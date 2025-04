Apple produrrà tutti gli iPhone in India entro il 2026?

In seguito all’introduzione dei dazi, Apple aveva incrementato le importazioni dall’India. Fortunatamente è stata successivamente annunciata un’esenzione (temporanea) per gli smartphone, ma l’azienda di Cupertino avrebbe già deciso di spostare nel paese dell’Asia meridionale l’intera produzione degli iPhone destinati al mercato statunitense.

Apple abbandonerà la Cina?

Apple produce la maggioranza degli iPhone in Cina dal 2007, ovvero dal lancio del primo modello. L’assemblaggio avviene nelle fabbriche di Foxconn. Quella principale si trova a Zhengzhou, nota anche come iPhone City. L’azienda di Cupertino ha iniziato a produrre gli smartphone in India nel 2017. Secondo Bloomberg, Apple ha incrementato la produzione del 60% rispetto al 2024, arrivando al 20% del totale.

L’assemblaggio degli iPhone viene effettuato nelle fabbriche di Foxconn e Tata Group (entrambe hanno avviato la costruzione di nuovi impianti). Secondo le fonti del Financial Times, Apple avrebbe deciso di spostare in India l’intera produzione degli iPhone destinati al mercato statunitense (oltre 60 milioni di unità all’anno).

L’obiettivo è raddoppiare l’attuale produzione passando quindi da 40 a 80 milioni di iPhone all’anno. Trump ha introdotto un dazio del 145% per tutti i beni importati dalla Cina, ma al momento è stata sospesa temporaneamente l’applicazione per gli smartphone (e altri dispositivi elettronici). Rimane però in vigore il dazio originario del 20%. Il dazio imposto all’India è invece del 26% (10% in seguito alla sospensione).

La senatrice democratica Elizabeth Warren sospetta che l’esenzione sia stata “suggerita” da Apple, in quanto è l’azienda che avrebbe i maggiori benefici economici. Per questo motivo ha chiesto al CEO Tim Cook di fornire informazioni sugli incontri con i funzionari dell’amministrazione Trump.

L’eventuale trasferimento della produzione in India non sarà tuttavia un compito semplice. Secondo The Information, le autorità cinesi hanno impedito ad un fornitore locale di esportare in India i macchinari necessari alla produzione degli iPhone 17.