Dazi di Trump: Apple importa più iPhone dall'India

Apple è una delle aziende che subirà le conseguenze peggiori dall’introduzione dei nuovi dazi. La soluzione a breve termine per compensare parzialmente l’incremento dei costi è l’importazione di un numero maggiore di iPhone dall’India. Intanto, Donald Trump ha minacciato di imporre un dazio aggiuntivo del 50% a partire dal 9 aprile.

Apple ha perso quasi 640 miliardi di dollari

Dal 9 aprile verranno applicati dazi del 34% alle importazioni di beni dalla Cina. Era già stata applicata un’aliquota del 20%, quindi il totale sarà del 54%. Dato che gli iPhone vengono prodotti principalmente in Cina, Apple deve trovare una soluzione per evitare un eccessivo aumento dei costi e conseguentemente un incremento dei prezzi finali.

Come previsto da Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino ha deciso di importare più iPhone dall’India, dato che l’aliquota imposta al paese è del 26%. L’obiettivo di Apple è produrre circa 25 milioni di iPhone in India entro il 2025 (circa 10 milioni per soddisfare la domanda locale). Se tutti gli iPhone venissero portati negli Stati Uniti, Apple potrebbe coprire il 50% della domanda.

Secondo Times of India, Apple ha trasportato negli Stati Uniti cinque aerei pieni di iPhone in tre giorni a fine marzo. L’azienda ha quindi incrementato le scorte nei magazzini sperando di soddisfare la domanda degli utenti statunitensi (che hanno preso d’assalto alcuni store).

Le conseguenze per Apple potrebbero addirittura peggiorare. Trump ha minacciato di imporre alla Cina un altro dazio del 50%, arrivando così al 104%. In appena tre giorni, l’azienda di Cupertino ha perso il 19% in Borsa, ovvero circa 640 miliardi di dollari.