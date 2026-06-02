ChatGPT è pericoloso: denuncia per OpenAI in Florida

Dopo l’indagine criminale avviata ad aprile, il Procuratore Generale della Florida (James Uthmeier) ha presentato una denuncia contro OpenAI e il CEO Sam Altman per aver nascosto al pubblico i rischi derivanti dall’uso di ChatGPT. L’azienda californiana avrebbero ignorato le segnalazioni e messo in pericolo milioni di utenti.

OpenAI pensa al profitto e non alla sicurezza

All’inizio della denuncia (PDF) è presente uno screenshot della pagina web relativa ai controlli parentali, in cui OpenAI scrive che ChatGPT è stato progettato per ridurre i rischi ed evitare risposte con materiale pericoloso. Il Procuratore Generale della Florida afferma che questa affermazione è falsa, in quanto l’azienda californiana ha pensato solo ai profitti, mettendo in secondo piano la sicurezza degli utenti.

A causa delle false dichiarazioni su ChatGPT, gli autori di stragi di massa sono stati aiutati e incoraggiati in sanguinose follie, persone vulnerabili sono state spinte al suicidio, professionisti hanno subito umiliazioni pubbliche, utenti hanno perso capacità di pensiero critico e minori sono diventati dipendenti da uno strumento che finge compassione umana per raccogliere i loro dati senza alcuna supervisione genitoriale.

Nella denuncia sono citati diversi eventi tragici (omicidi e suicidi) correlati all’uso di ChatGPT. Il Procuratore accusa OpenAI di aver ingannato gli utenti e progettato il chatbot per creare dipendenza. Sam Altman conosceva i pericoli di ChatGPT, ma li ha ignorati. Deve essere quindi considerato responsabile dei danni causati.

Tra le accuse ci sono: violazione del Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act, negligenza e disturbo della quiete pubblica. Il Procuratore chiede un’ingiunzione per impedire queste pratiche ingannevoli e la raccolta dei dati dei minori di 13 anni, senza il consenso dei genitori. OpenAI dovrebbe inoltre pagare un risarcimento di 10.000 dollari per ogni violazione.