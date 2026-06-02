 ChatGPT è pericoloso: denuncia per OpenAI in Florida
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ChatGPT è pericoloso: denuncia per OpenAI in Florida

Il Procuratore Generale della Florida ha denunciato OpenAI e Sam Altman per aver nascosto la pericolosità di ChatGPT, dando precedenza ai profitti.
ChatGPT è pericoloso: denuncia per OpenAI in Florida
Business AI
Il Procuratore Generale della Florida ha denunciato OpenAI e Sam Altman per aver nascosto la pericolosità di ChatGPT, dando precedenza ai profitti.
Google AI Studio
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Dopo l’indagine criminale avviata ad aprile, il Procuratore Generale della Florida (James Uthmeier) ha presentato una denuncia contro OpenAI e il CEO Sam Altman per aver nascosto al pubblico i rischi derivanti dall’uso di ChatGPT. L’azienda californiana avrebbero ignorato le segnalazioni e messo in pericolo milioni di utenti.

OpenAI pensa al profitto e non alla sicurezza

All’inizio della denuncia (PDF) è presente uno screenshot della pagina web relativa ai controlli parentali, in cui OpenAI scrive che ChatGPT è stato progettato per ridurre i rischi ed evitare risposte con materiale pericoloso. Il Procuratore Generale della Florida afferma che questa affermazione è falsa, in quanto l’azienda californiana ha pensato solo ai profitti, mettendo in secondo piano la sicurezza degli utenti.

A causa delle false dichiarazioni su ChatGPT, gli autori di stragi di massa sono stati aiutati e incoraggiati in sanguinose follie, persone vulnerabili sono state spinte al suicidio, professionisti hanno subito umiliazioni pubbliche, utenti hanno perso capacità di pensiero critico e minori sono diventati dipendenti da uno strumento che finge compassione umana per raccogliere i loro dati senza alcuna supervisione genitoriale.

Nella denuncia sono citati diversi eventi tragici (omicidi e suicidi) correlati all’uso di ChatGPT. Il Procuratore accusa OpenAI di aver ingannato gli utenti e progettato il chatbot per creare dipendenza. Sam Altman conosceva i pericoli di ChatGPT, ma li ha ignorati. Deve essere quindi considerato responsabile dei danni causati.

Tra le accuse ci sono: violazione del Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act, negligenza e disturbo della quiete pubblica. Il Procuratore chiede un’ingiunzione per impedire queste pratiche ingannevoli e la raccolta dei dati dei minori di 13 anni, senza il consenso dei genitori. OpenAI dovrebbe inoltre pagare un risarcimento di 10.000 dollari per ogni violazione.

Fonte: Ars Technica

Pubblicato il 2 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Centinaia di account Instagram rubati con l'aiuto di Meta AI

Centinaia di account Instagram rubati con l'aiuto di Meta AI
Un messaggio all'AI di Meta bastava per rubare account Instagram

Un messaggio all'AI di Meta bastava per rubare account Instagram
7 prompt AI assurdi per la produttività che funzionano davvero

7 prompt AI assurdi per la produttività che funzionano davvero
Malware per cryptojacking suggerito dai chatbot AI

Malware per cryptojacking suggerito dai chatbot AI
Centinaia di account Instagram rubati con l'aiuto di Meta AI

Centinaia di account Instagram rubati con l'aiuto di Meta AI
Un messaggio all'AI di Meta bastava per rubare account Instagram

Un messaggio all'AI di Meta bastava per rubare account Instagram
7 prompt AI assurdi per la produttività che funzionano davvero

7 prompt AI assurdi per la produttività che funzionano davvero
Malware per cryptojacking suggerito dai chatbot AI

Malware per cryptojacking suggerito dai chatbot AI
Luca Colantuoni
Pubblicato il
2 giu 2026
Link copiato negli appunti