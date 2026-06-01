7 prompt AI assurdi per la produttività che funzionano davvero

Procrastinare è universale, inutile far finta di niente. Il guaio è che le soluzioni canoniche non scalfiscono il problema, semmai lo rendono più comodo. Liste per priorità, blocchi di tempo con colori diversi, metodi produttivi con nomi giapponesi e promesse di concentrazione assoluta… Sembrano sistemi impeccabili, ma nella realtà quotidiana, quando il cervello ha già deciso di non collaborare, servono a poco. Ognuno di questi strumenti razionali si scontra con qualcosa di decisamente irrazionale, e perde.

Il problema è che la procrastinazione raramente risponde alla logica. Se bastasse sapere cosa fare, nessuno rimanderebbe mai nulla. Eppure milioni di persone conoscono perfettamente le proprie priorità e continuano comunque a evitarle… Non perché siano pigre o prive di disciplina, ma perché il cervello tende a preferire gratificazioni immediate a benefici futuri. Guardare un video, controllare i social o riordinare una cartella inutile, sono tutte cose che offrono una ricompensa immediata. Scrivere una relazione, studiare o affrontare una decisione difficile no.

È qui che entrano in gioco i chatbot. Normalmente vengono usati per organizzare il lavoro, creare liste o pianificare progetti. Ma possono essere impiegati anche in modo completamente diverso, ad esempio per trasformare i compiti più noiosi in storie, giochi di ruolo e scenari assurdi. Un approccio che sembra poco serio, ma che spesso risulta più efficace delle tecniche tradizionali proprio perché riduce il peso emotivo associato a un determinato compito.

Si può usare qualsiasi chatbot AI, sia ChatGPT che Claude sanno essere creativi. La differenza reale non è tanto tra i modelli quanto tra i prompt. Un prompt mediocre produce output mediocre su entrambi. Un prompt preciso, con vincoli stilistici espliciti e negativi (cosa evitare), tira fuori il meglio da qualsiasi modello.

7 prompt comici per la produttività

E se la soluzione non fosse più disciplina, ma più assurdità? Come? Chiedendo a un chatbot di inventare prompt produttivi che facciano anche ridere. Non prompt semiseri, ma ridicoli che trasformano la lista delle cose da fare in scenari narrativi talmente assurdi da aggirare le difese della procrastinazione. Il cervello, impegnato a divertirsi, dimentica di resistere. E nel frattempo, quasi per sbaglio, si inizia a lavorare. Ecco sette prompt con questo scopo.

Prompt da utilizzare: Dammi 7 prompt umoristici pensati per sfruttare l’ironia come arma segreta contro la procrastinazione e spingere chiunque a mettersi al lavoro.

Ecco i sette scenari che il chatbot ha generato, ognuno è un piccolo mondo narrativo in cui i compiti da completare diventano qualcos’altro.

1. Il programma televisivo in stile Grande Fratello: Fai finta che ogni compito incompiuto nella mia vita stia causando il caos in una casa di un programma televisivo di convivenza. Prendimi in giro, inventa concorrenti immaginari e fai in modo che completare le cose sembri come sopravvivere alla serata eliminatoria.

2. Il documentario naturalistico: Racconta il mio tentativo di lavorare come se fossi un animale selvatico nella savana che cerca di evitare le responsabilità. Descrivi le distrazioni come predatori e la produttività come un raro evento di sopravvivenza.

3. La rapina cinematografica: Pianifica la mia giornata come una rapina elaborata in stile film, dove l’obiettivo è finire tutto entro le [ore] del pomeriggio. Assegna nomi in codice, fasi operative e colpi di scena drammatici.

4. Il monologo comico: Usa l’energia di un monologo comico per evidenziare quanto sono assurde le mie abitudini di procrastinazione, poi dammi un piano realistico per recuperare.

5. Il supereroe urbano: Tratta ogni compito come se la salvezza della città dipendesse dal fatto che io metta in ordine la mia vita prima dell’alba.

6. La telecronaca sportiva: Racconta il mio tentativo di finire compiti banali come se fosse la più grande rimonta della storia dello sport. Includi commento drammatico, analisi dell’intervallo ed energia da sfavorito.

7. Il sovrano furioso: Parla come un sovrano medievale furioso il cui regno sta crollando perché io ho passato [numero] ore a scorrere il telefono senza senso invece di occuparmi delle mie responsabilità. Assegna missioni che devo completare per restituire onore al reame.

Naturalmente questi prompt non sostituiscono una buona organizzazione personale. Non trasformano magicamente una persona disordinata in una macchina della produttività e non eliminano le cause profonde della procrastinazione. Il loro valore è più semplice: aiutano a superare il momento iniziale, quello in cui bisogna passare dall’intenzione all’azione. E spesso è proprio quel primo passo a essere il più difficile.

Inoltre, funzionano particolarmente bene con i chatbot perché ogni risposta è diversa. Lo stesso prompt può generare ogni volta nuovi personaggi, nuove battute e nuove situazioni. Questo elemento di novità mantiene alta l’attenzione e rende meno prevedibile un’attività che normalmente viene percepita come ripetitiva. In altre parole, il cervello si presenta per il divertimento e finisce per fare anche il lavoro.

Perché l’assurdo funziona dove la serietà fallisce

Questi prompt producono risultati concreti, e dietro c’è una ragione psicologica precisa. La procrastinazione non è un problema di pigrizia, ma di resistenza emotiva. Il cervello percepisce certi compiti come minacciosi (noiosi, difficili, potenzialmente frustranti) e attiva le difese: rimandare, distrarsi, convincersi che si farà dopo. Qualsiasi approccio che attacchi quella resistenza frontalmente, con disciplina, sensi di colpa o elenchi di priorità, si scontra con le stesse difese.

L’umorismo entra da un’altra porta, per così dire. Quando il compito è travestito da missione medievale o da telecronaca sportiva, la resistenza emotiva non si attiva perché il cervello non riconosce la minaccia. Si sta giocando, non lavorando. E nel frattempo, quasi senza accorgersene, si sta riordinando la scrivania o scrivendo la lista delle cose da fare.