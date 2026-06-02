Anthropic prepara l'IPO e offre Claude Mythos all'UE

Dopo SpaceX, che inizierà l’offerta pubblica iniziale il 12 giugno, tocca alla concorrente Anthropic. L’azienda guidata da Dario Amodei ha inviato alla SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti la documentazione obbligatoria per l’IPO (form S-1). Nel frattempo, l’Unione europea ha ricevuto l’invito per accedere al modello Claude Mythos.

Anthropic vale 965 miliardi di dollari

Anthropic è stata fondata nel 2021 da sette ex dipendenti di OpenAI, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei (CEO e Presidente). In meno di cinque anni ha raggiunto una valutazione di 965 miliardi di dollari, superando OpenAI (fondata nel 2015). Claude ha meno utenti di ChatGPT, ma il successo è stato principalmente ottenuto con Claude Code, il tool agentico per la programmazione.

La bozza della documentazione per l’IPO è stata inviata alla SEC in via confidenziale, quindi non è pubblica come quella di SpaceX. Verrà divulgata dopo la revisione da parte della commissione. L’azienda californiana specifica che l’offerta pubblica iniziale dipenderà dalle condizioni di mercato e altri fattori. Non sono stati ancora fissati numero e prezzo delle azioni.

A fine maggio è stato completato un round di finanziamenti che ha permesso di raccogliere 65 miliardi di dollari da vari investitori. La valutazione di Anthropic è ora 965 miliardi di dollari. Al termine dell’IPO, prevista entro l’autunno, potrebbe superare i 1.000 miliardi di dollari.

L’esito della quotazione in Borsa verrà sicuramente favorito dal lancio pubblico di Claude Mythos, considerato il modello più potente in assoluto nella ricerca delle vulnerabilità software. La prima versione potrebbe essere Mythos 1.

L’accesso è riservato alle organizzazioni che partecipano al Project Glasswing. Anthropic ha accettato la richiesta della ENISA (European Network and Information Security Agency), quindi anche la Commissione europea potrà utilizzare il modello per identificare le vulnerabilità nei suoi sistemi. Da metà maggio può accedere al modello GPT-5.5-Cyber di OpenAI.