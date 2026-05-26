Claude Mythos 1 per tutti in Claude Code e Claude Security?

Anthropic ha recentemente pubblicato un aggiornamento su Claude Mythos che conferma le capacità del modello nella ricerca delle vulnerabilità. L’azienda californiana ha ribadito che sarà disponibile pubblicamente solo quando ci saranno le necessarie protezioni. TestingCatalog ha scoperto che potrebbe essere accessibile in Claude Code e Claude Security.

Claude Mythos 1 sarà il primo modello pubblico?

Come è noto, Claude Mythos è accessibile solo a circa 50 partner che partecipano al Project Glasswing. La potenza del modello AI è stata sfruttata per trovare oltre 10.000 vulnerabilità. Questa capacità potrebbe essere utilizzata per scrivere exploit prima del rilascio delle patch. Anthropic non rilascerà il modello in pubblico finché non ci saranno protezioni sufficienti per impedire tali abusi.

TestingCatalog ha scoperto che il lancio ufficiale potrebbe essere imminente. Nel menu di scelta del modello in Claude Code e Claude Security è apparso il nome Mythos 1. Poco dopo è stato rimosso. Probabilmente sono in corso test e qualcuno ha premuto il tasto sbagliato. Tracce del modello ( claude-mythos-1-preview ) erano stato scoperte anche su Google Cloud e Amazon Web Services. Nel codice sorgente è stata invece trovata la stringa “Access to the Claude Mythos model in Claude Code and Claude Security“.

Ciò confermerebbe la futura disponibilità di Mythos tramite l’agente AI dedicato alla programmazione e la funzionalità che attualmente permette di cercare le vulnerabilità con il modello Claude Opus 4.7 (Opus 4.8 è in sviluppo). In Claude Security è apparsa anche una dashboard che indica i progetti e i risultati della scansione.

Quasi certamente l’accesso a Claude Mythos verrà riservato agli abbonati Enterprise. Poco probabile la disponibilità per gli altri piani di abbonamento, considerata la necessità di una distribuzione controllata.