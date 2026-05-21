SpaceX svela i piani dell'IPO e i dati finanziari

SpaceX ha inviato alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il form S-1 (circa 400 pagine) per comunicare l’imminente quotazione alla Borsa di New York (ticker SPCX) e fornire agli investitori tutte le informazioni prima dell’IPO (offerta pubblica iniziale). L’obiettivo di Elon Musk è incassare 75 miliardi di dollari e raggiungere una valutazione di 2.000 miliardi di dollari.

Tutto nelle mani di Elon Musk (CEO, CTO e Presidente)

A febbraio è avvenuta la fusione tra SpaceX e xAI (che aveva acquisito X). Il business principale rimane lo spazio, seguito da connettività (Starlink), AI (Grok) e social media (X). Le ultime due attività fanno parte della divisione SpaceXAI. La valutazione attuale è circa 1.250 miliardi di dollari. In seguito all’IPO potrebbe arrivare a 1.750 miliardi, ma l’obiettivo di Musk è 2.000 miliardi.

Per la prima volta è possibile conoscere i dati finanziari di SpaceX (fondata nel 2002). Nel 2025 ha registrato entrate per 18,67 miliardi di dollari, ma nessun profitto. Infatti le perdite ammontano a circa 4,94 miliardi di dollari. Nei primi tre mesi del 2026, entrate e perdite sono state 4,69 e 4,28 miliardi di dollari. Le entrate maggiori derivano da Starlink (circa 11 miliardi). Ovviamente le spese maggiori derivano dagli investimenti fatti da xAI (circa 20 miliardi nel 2025).

Nonostante ciò, l’azienda di Elon Musk prevede entrate future per oltre 28,5 trilioni di dollari, la maggioranza delle quali dalle applicazioni enterprise dell’AI. Nel documento sono elencati numerosi fattori di rischio per gli investitori, quasi tutti dovuti al business spaziale (inclusi i data center orbitali).

Musk possiede attualmente il 93,6% delle azioni e l’85,1% del potere di voto. La percentuale diminuirà dopo l’IPO, ma Musk continuerà a controllare SpaceX. Dopo la quotazione in Borsa assumerà i ruoli di CEO (Chief Executive Office), CTO (Cheif Technology Officer) e Presidente del consiglio di amministrazione.