Dazi di Trump: esenzione per smartphone, laptop e chip

Seguire le bizzarrie di Donald Trump è diventato quasi impossibile. Dopo aver sospeso l’applicazione dei dazi per 90 giorni, mantenendo quello base del 10% e quello del 145% per la Cina, il Presidente degli Stati Uniti ha deciso di escludere smartphone, notebook, chip e hard disk dall’elenco dei prodotti. La notizia verrà sicuramente festeggiata da Apple.

Nessun dazio per dispositivi e componenti elettronici

La Casa Bianca non ha pubblicato nessun comunicato stampa. La conferma arriva direttamente dalla U.S. Customs and Border Protection (CBP), l’agenzia delle dogane degli Stati Uniti. Nell’elenco aggiornato ieri sera alle ore 22:36 della costa orientale ci sono i codici dei prodotti sui quali non devono essere pagati i dazi.

L’elenco include smartphone, notebook, hard disk, SSD, processori, chip di memoria, pannelli solari, schermi per TV, memory card, router, auricolari wireless e macchinari per la produzione di chip. Quasi tutti i prodotti sono fabbricati in Cina, quindi non verrà più applicata l’aliquota del 145%.

Apple, che aveva già incrementato le importazioni dall’India, non sarà costretta ad aumentare i prezzi per gli iPhone e altri dispositivi. Si tratta di un’ottima notizia anche per NVIDIA e TSMC.

I produttori che hanno già aumentato i prezzi negli Stati Uniti dovrebbero ripristinare quelli precedenti. L’esenzione è retroattiva e si applica ai prodotti che hanno lasciato i magazzini dal 5 aprile. Gli importatori possono chiedere il rimborso dei dazi già pagati. Rimane però in vigore il dazio del 20% imposto alla Cina per non aver bloccato l’ingresso di fentanyl negli Stati Uniti.