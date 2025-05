Microsoft aumenta i prezzi di Xbox in tutto il mondo

Microsoft ha annunciato che, partire dal 1 maggio, sono aumentati i prezzi di console e controller in tutto il mondo. L’azienda di Redmond non ha specificato se la decisione è dovuta all’introduzione dei dazi da parte dell’amministrazione Trump. In base ai risultati finanziari del terzo trimestre fiscale 2025, le entrate derivanti dall’hardware Xbox sono diminuite.

Aumentano tutti i prezzi Xbox

I nuovi prezzi sono elencati nella pagina del supporto per Stati Uniti, Europa, Australia, Regno Unito e gli altri paesi. Microsoft scrive che gli aumenti sono stati introdotti dopo un’attenta valutazione, considerando le condizioni di mercato e i maggiori costi di sviluppo. Anche se non c’è un chiaro riferimento, i dazi hanno sicuramente avuto un impatto sui prezzi negli Stati Uniti.

Le Xbox Series X costano 100 dollari in più, mentre l’incremento per le Xbox Series S è di 80 dollari. Gli aumenti per il mercato europeo sono inferiori (per una volta non è stato adottato il cambio 1 dollaro = 1 euro). Tutti i modelli costano 50 euro in più, quindi i nuovi prezzi sono:

Xbox Series S 512GB: 349,99 euro

Xbox Series S 1TB: 399,99 euro

Xbox Series X 1TB Digital: 549,99 euro

Xbox Series X 1TB: 599,99 euro

Xbox Series X 2TB Edizione speciale: 699,99 euro

Questi sono invece i nuovi prezzi dei controller:

Xbox Wireless Controller (Core): 64,99 euro

Xbox Wireless Controller (Color): 69,99 euro

Xbox Wireless Controller – Special Edition: 79,99 euro

Xbox Wireless Controller – Limited Edition: 89,99 euro

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Core): 149,99 euro

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Full): 199,99 euro

Microsoft ha inoltre comunicato che il prezzo base di alcuni nuovi giochi in arrivo a fine anno è 79,99 dollari (versione fisica e digitale). Verosimilmente sarà 79,99 euro in Europa.

In base ai risultati finanziari del terzo trimestre fiscale 2025, le entrate derivanti da console e accessori sono diminuite del 6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le entrate derivanti da contenuti e servizi, tra cui Game Pass, sono però aumentate dell’8%. A metà aprile, anche Sony ha incrementato i prezzi delle PlayStation 5.