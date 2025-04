PlayStation 5, Sony aumenta il prezzo in Europa e altri Paesi

Brutte notizie per i fan europei di PlayStation 5. Sony ha appena annunciato un aumento di prezzo in diversi paesi. Un vero e proprio salasso, che colpisce soprattutto la versione Digital Edition.

PlayStation 5 più cara in Europa e altri Paesi

In UK, la PS5 Digital Edition costerà ben 40 sterline in più, passando a £429,99. In Europa, l’aumento è di 50 euro, portando il prezzo a €499,99. La versione Standard con lettore Blu-ray 4K, invece, si salva. Per ora. E chi pensa che in Australia e Nuova Zelanda se la passino meglio, si sbaglia di grosso. Lì, sia la Standard che la Digital Edition vedranno lievitare i prezzi.

Sony ha poi accennato a non meglio precisati aumenti anche in alcuni paesi del Medio Oriente e dell’Africa. Ma per saperne di più, bisognerà chiedere ai rivenditori locali.

PS5 Pro: l’unica consolazione

L’unica buona notizia? La nuovissima PlayStation 5 Pro non subirà ritocchi al prezzo. E il lettore Disc Drive separato per la PS5 costerà addirittura meno: €79,99 in Europa, £69,99 in UK, AUD $124,95 in Australia e NZD $139,95 in Nuova Zelanda.

Inflazione e cambi: la scusa di Sony

Ma qual è la motivazione di questo salasso improvviso? Sony parla di “un contesto economico difficile, tra alta inflazione e fluttuazioni dei tassi di cambio“. Insomma, la solita solfa. Ma per i gamers, la pillola è amara.