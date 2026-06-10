L'AI di Google Documenti scrive le e-mail mentre si parla: la guida

A volte le dita sulla tastiera non collaborano… Le idee ci sono, la risposta da scrivere è chiara nella testa, ma il passaggio dal pensiero al testo scritto si inceppa, per stanchezza o per fretta. In quei momenti, la soluzione più naturale sarebbe semplicemente dire quello che si vuole scrivere. Parlare anziché digitare, lasciare che le parole escano nel modo in cui si formano nella mente: fluide, dirette, senza il filtro della battitura.

Google Documenti ha trasformato questa idea in uno strumento che va ben oltre la semplice trascrizione. La funzione di dettatura vocale potenziata dall’intelligenza artificiale non si limita a convertire il parlato in testo. Interpreta il contesto, gestisce la punteggiatura con più naturalezza rispetto ai vecchi sistemi di riconoscimento vocale e produce un risultato che richiede molte meno correzioni manuali di quanto ci si aspetterebbe. Combinata con l’assistente AI integrato per la revisione finale, diventa un metodo di composizione delle e-mail che è più rapido della digitazione e, in molti casi, produce risultati più naturali.

Come attivare la dettatura vocale su Google Documenti

Per attivare la dettatura vocale, basta aprire un documento vuoto su Google Documenti, navigare nel menu superiore alla voce “Strumenti” e selezionare l’opzione di dettatura vocale. Per chi preferisce le scorciatoie da tastiera, sui sistemi Microsoft la combinazione è Ctrl, Maiusc e S; sui Mac è Cmd, Maiusc e S.

Il sistema chiederà il permesso di accedere al microfono. Una volta concesso, si seleziona la lingua dal menu a tendina sotto l’icona del microfono, si clicca e si inizia a parlare. Il testo compare nel documento in tempo reale.

I comandi vocali per la punteggiatura e la struttura

Senza formattazione, un testo dettato sarebbe solo un blocco compatto e poco leggibile. L’AI della funzione vocale di Google Documenti risolve il problema in due modi: da un lato riconosce autonomamente parte della struttura del discorso, quindi pause, intonazioni, cambi di argomento, dall’altro risponde a una serie di comandi vocali espliciti che permettono di inserire punteggiatura e formattazione parlando.

Per aggiungere un punto si dice “punto”. Per una virgola, “virgola”. Per andare a capo e iniziare un nuovo paragrafo, “nuovo paragrafo”. Per un punto interrogativo, “punto interrogativo”. Sono comandi intuitivi che dopo qualche minuto di pratica diventano automatici.

L’elenco completo dei comandi disponibili è più ricco di quanto ci si aspetti. Si possono inserire trattini, due punti, punti e virgola, virgolette di apertura e chiusura, parentesi. Si possono creare elenchi puntati o numerati e uscirne quando si è terminato. Questo grado di controllo trasforma la dettatura in uno strumento di composizione vero e proprio.

Come comporre un’e-mail

Si apre un documento vuoto, si attiva il microfono e si parla come se si stesse spiegando qualcosa a un collega, aggiungendo i comandi di punteggiatura nel flusso del discorso.

Prompt vocale di esempio: Buongiorno virgola le scrivo per confermare la nostra riunione di giovedì alle quindici punto Allego il documento con le specifiche del progetto aggiornate punto nuovo paragrafo Se ha bisogno di modifiche o chiarimenti virgola mi faccia sapere punto Cordiali saluti punto.

Il risultato è un testo che, già al primo passaggio, ha la struttura di un’e-mail leggibile. Non sarà perfetto, ci saranno probabilmente piccole imprecisioni nella trascrizione, un’espressione poco chiara o una maiuscola fuori posto. Ma è un’ottima bozza da cui partire, e qui entra in gioco il secondo strumento.

Rifinire con l’assistente di intelligenza artificiale

Una volta completata la dettatura, si possono correggere manualmente eventuali imprecisioni. Ma il passaggio decisivo è usare l’assistente di intelligenza artificiale integrato, l’icona nella parte inferiore del documento, per rifinire il testo.

Prompt da utilizzare con l’assistente: Correggi la grammatica, migliora la scorrevolezza del testo e rendi il tono professionale ma naturale, senza modificare il contenuto o il significato.

L’assistente può regolare il registro, limare le frasi contorte, eliminare le ripetizioni e perfezionare la grammatica. A quel punto, la bozza diventa un’e-mail già pronta da usare.

Quando la voce è meglio della tastiera

La dettatura vocale esiste da anni, ma i sistemi precedenti erano a dir poco frustranti. Trascrivevano male, non capivano il contesto, richiedevano una pronuncia innaturalmente scandita. La differenza con la versione attuale, alimentata dall’intelligenza artificiale, è che il sistema comprende il linguaggio naturale. Non si limita a riconoscere suoni e abbinarli a parole, ma interpreta il significato, distingue i termini simili e gestisce le sfumature della lingua parlata con un’accuratezza che rende finalmente pratico ciò che prima era un esperimento irritante.

La dettatura non è la soluzione migliore per ogni situazione. Per e-mail brevi e di routine la tastiera resta probabilmente più veloce. Ma per e-mail lunghe e articolate, per quelle che richiedono di spiegare un concetto complesso o di costruire un ragionamento strutturato, parlare è spesso più efficace che scrivere.

Il motivo è che la voce segue il flusso del pensiero in modo più diretto della digitazione. Quando si scrive con la tastiera, il cervello deve fare due operazioni simultanee: pensare al contenuto e tradurlo in movimenti delle dita. Quando si parla, la traduzione è immediata, le parole escono nella sequenza in cui si formano nella mente, con un ritmo e una naturalezza che il testo digitato fatica a replicare.

È utile soprattutto per chi sa esattamente cosa vuole dire, ma si blocca davanti allo schermo vuoto. La pagina bianca può mettere ansia, il microfono acceso, molto meno. Si inizia a parlare e il testo si materializza, e spesso il risultato suona più autentico di quello che si sarebbe scritto, perché non è passato attraverso il filtro dell’autocensura che si attiva quando le dita sono sulla tastiera e ogni parola sembra definitiva. Per chi gestisce decine di e-mail al giorno, vale la pena provare.