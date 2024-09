PS5 Pro è ufficiale (ma che prezzo): ecco la nuova console Sony

Come anticipato dalle voci di corridoio, PS5 Pro è ufficiale. Sony ha annunciato l’arrivo della nuova evoluzione per la sua console videoludica. I punti di forza sono una GPU più potente, il supporto al ray tracing avanzato e un sistema di machine learning che abilità la tecnologia PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) per l’upscaling.

Tutto su PS5 Pro: specifiche tecniche e novità

I passi in avanti si registrano anzitutto sul fronte del comparto hardware. In estrema sintesi, non si dovranno più fare i conti con la selezione tra la modalità Qualità a 30 fps e Prestazioni a 60 fps oggi presente in alcuni titoli. Ne beneficeranno anche la resa di modelli poligonali e texture in termini di dettaglio grafico.

Ricapitolando, ecco in dettaglio le novità introdotte da PS5 Pro a livello di specifiche tecniche anticipate in apertura.

GPU: chip grafico con il 67% di Compute Units in più rispetto alla generazione attuale e una memoria più veloce del 28%, per ottenere un rendering più veloce del 45% durante il gameplay;

ray tracing: miglioramenti che consentono di generare riflessi e rifrazioni della luce più dinamico, calcolati al doppio o al triplo della velocità;

upscaling IA: la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution utilizza il machine learning per offrire immagini sempre definite, aggiungendo un livello extra di dettaglio.

All’interno è presente un’unità SSD da 2 TB, dunque con una capacità raddoppiata rispetto al modello più recente.

Il design mantiene l’approccio modulare

Cambia il design, anche se non si può parlare di un vero e proprio restyling, come visibile nell’immagine qui sotto. Sony ha scelto di riproporre l’approccio che può essere definito modulare adottato con il modello Slim, permettendo così di aggiungere o di sostituire il lettore per i giochi su disco.

Prezzo e data di lancio della nuova PlayStation 5

Confermati anche il prezzo e la data di uscita: sarà disponibile a partire dal 7 novembre 2024 (con i preordini al via il 26 novembre) a 799,99 euro nella versione Digital. Un esborso economico decisamente elevato, superiore alle aspettative. Nella confezione sarà incluso il controller DualSense.

I giochi ottimizzati per PS5 Pro

Sony conferma che alcuni giochi saranno ottimizzati per sfruttare appieno le novità introdotte da PS5 Pro con il rilascio di aggiornamenti gratuiti. Tra questi ci sono Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant e The Last of Us Part II Remastered.