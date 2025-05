GTA 6 rimandato al 2026: c'è la data di uscita ufficiale

GTA 6 non arriverà quest’anno. La notizia era nell’aria da qualche tempo, ma ancora mancava la conferma ufficiale, appena giunta direttamente da Rockstar Games, che ha anche svelato la data di uscita: ora è fissata per il 26 maggio 2026. Il motivo? Garantire al team di sviluppo un periodo aggiuntivo per portare sul mercato un titolo AAA all’altezza delle aspettative.

26 maggio 2026: rinviata l’uscita di GTA 6

La software house spiega la natura della decisione in un comunicato che, come possiamo immaginare, farà storcere il naso a molti. Altri, invece, applaudiranno alla scelta di non lanciare un prodotto imperfetto. Ancora una volta, Grand Theft Auto VI diventa divisivo. Eccolo in forma tradotta.

Ciao a tutti, Grand Theft Auto VI uscirà il 26 maggio 2026. Ci dispiace molto che sia più tardi del previsto. L’interesse e l’entusiasmo che circondano un nuovo Grand Theft Auto sono stati davvero toccanti per tutto il nostro team. Vogliamo ringraziarvi per il vostro supporto e la vostra pazienza mentre lavoriamo per completare il gioco. Con ogni gioco che abbiamo pubblicato, l’obiettivo è sempre stato quello di cercare di superare le vostre aspettative, e Grand Theft Auto VI non fa eccezione. Speriamo che comprendiate che abbiamo bisogno di questo tempo extra per offrire il livello di qualità che vi aspettate e meritate. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori informazioni con voi.

I rumor a proposito di un rinvio per l’uscita di GTA 6 erano circolati all’inizio dell’anno, ma a smentirli sono stati i documenti ufficiali del publisher Take-Two Interactive. Oggi è giunta la conferma, direttamente da Rockstar Games.

Ricordiamo che dopo la pubblicazione del primo trailer risalente al dicembre 2023 non è più stato rilasciato materiale ufficiale.

Del titolo sappiamo che sarà ambientato a Vice City (una riproduzione fittizia di Miami, nello stato di Leonida) e che i protagonisti dell’avventura saranno due: Lucia e Jason.

Potrebbe inoltre essere proposto a 100 dollari, alzando così ulteriormente l’asticella per il mercato videoludico, anche se con il recente annuncio di Switch 2 abbiamo appreso che le edizioni fisiche di alcuni titoli Nintendo costeranno 90 euro. Insomma, il gaming rischia di diventare una passione sempre più costosa.