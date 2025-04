Tutto su Nintendo Switch 2: uscita il 5 giugno a 469 euro

Switch 2 arriverà quest’anno. L’evento Direct di oggi è stato organizzato da Nintendo proprio per far luce su ogni aspetto della nuova console. Aggiorneremo questo articolo in tempo reale con le informazioni svelate. La data di uscita è il 5 giugno 2025, il prezzo è 469,99 euro. I preordini apriranno la prossima settimana.

Tutte le informazioni ufficiali su Switch 2

Il primo gioco confermato è Mario Kart World (anche in bundle a 509,99 euro), esclusiva della piattaforma disponibile al day one. Tra le modalità ci sono l’inedita Sopravvivenza e Corsa Libera per esplorare i tracciati senza l’ansia di dover tagliare il traguardo per primi. Maggiori informazioni nel Direct dedicato del 17 aprile.

I controller Joy-con 2 hanno in dotazione il tasto C per avviare una chat vocale GameChat (richiede l’abbonamento online). L’audio è catturato dal microfono integrato nella console, anche quando collegata al televisore. È prevista anche la condivisione dello schermo, come già visto sulle altre console moderne.

C’è anche la telecamera ufficiale per Switch 2 che sovrappone il volto del giocatore a quello del gameplay.

Con Switch 2 sarà possibile giocare allo stesso titolo su più console, in locale. Questa funzionalità si chiama GameShare.

Le altre novità che già conosciamo riguardano la presenza di un display più grande (7,9 pollici invece di 6,2 pollici) e con risoluzione aumentata (1080p), senza dimenticare il refresh rate da 120 Hz con supporto alla modalità HDR.

I controller si connettono magneticamente (c’è un pulsante dedicato per sganciali), i tasti SL e SR sono più grandi e lo stesso vale per gli stick analogici. Confermata la possibilità di sfruttarli come mouse nei titoli compatibili.

È stato migliorato il comparto audio con supporto nativo al 3D e un bilanciamento ottimizzato delle frequenze per riprodurre il sonoro in modo sempre convincente.

Sul retro è presente uno stand inclinabile robusto (visibile qui sotto) ci sono due porte USB-C (una sotto e l’altra in alto), la console ha 256 GB di memoria interna (la prima Switch si fermava a 32 GB) con velocità di lettura e scrittura aumentate.

Un’altra conferma gradita è quella relativa al supporto per la risoluzione 4K con HDR quando collegata al televisore.

La dissipazione del calore è gestita da una ventola interna ed è prevista la retrocompatibilità con i giochi della prima Switch.

Welcome Tour è un gioco sviluppato appositamente per capire le novità e le caratteristiche della console (il concept ricorda ASTRO’s Playroom di PS5). Non sarà preinstallato, ma disponibile a pagamento al lancio.

Le cartucce mantengono lo stesso formato, ma per distinguerle diventano rosse. Inoltre, Switch 2 è compatibile solo con schede microSD Express per questioni legate alla velocità di trasferimento.

È in arrivo anche il Switch 2 Pro Controller. Eccolo qui sotto.

La data di uscita della nuova console è il 5 giugno 2025 al prezzo di 469,99 euro (o 509,99 euro in bundle con Mario Kart World). Una spesa superiore alle aspettative di molti. Come anticipato, i preordini inizieranno la prossima settimana.

Ci sarà tempo e modo per passare in rassegna i giochi annunciati. Tra quelli di terze parti c’è anche The Duskbloods di FromSoftware, in arrivo come esclusiva nel 2026, mentre da Nintendo arriveranno Kirby AirRiders e Donkey Kong Bananza entro quest’anno.

Per gli abbonati all’online appassionati di retrogaming ci saranno alcuni titoli classici del catalogo GameCube come Soul Calibur 2 e F-Zero GX.