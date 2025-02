GTA 6 non è stato rimandato: arriverà in autunno

Sono trascorsi ormai 14 mesi dalla pubblicazione del primo trailer di GTA 6, datata dicembre 2023. L’assenza di novità ha spinto qualcuno a suggerire un possibile ritardo per la data di uscita del gioco, in conseguenza a problematiche insorte durante la fase di sviluppo e test. Non è così: il titolo arriverà quest’anno, più precisamente nel corso dell’autunno 2025.

L’uscita di GTA 6 confermata per l’autunno

La conferma è giunta con la distribuzione di un documento ufficiale da cui abbiamo estratto l’immagine qui sotto. Lo ha pubblicato il produttore Take-Two Interactive, come parte del report relativo ai risultati finanziari ottenuti nell’ultimo trimestre.

Si legge a chiare lettere che Grand Theft Auto VI di Rockstar Games arriverà nell’autunno 2025 sulle piattaforme PS5 e Xbox Series X/S.

Il predecessore, lanciato nel 2013 su console (inizialmente PS3 e Xbox 360), poi arrivato anche su PC, ha venduto un totale pari a 210 milioni di copie in tutto il mondo, nei formati fisico e digitale. Nella storia dei videogiochi, l’unico titolo ad aver fatto meglio è Minecraft con 300 milioni di copie.

Cosa sappiamo di GTA 6? Sarà ambientato a Vice City (già vista nei capitoli dei primi anni 2000), città posta nello stato fittizio di Leonida, rispettivamente riproduzioni di Miami e della Florida. I protagonisti saranno due Lucia e Jason, entrambi criminali e in fuga, stando a quanto si apprende dal primo trailer. Rockstar Games ha dunque scelto di raccontare ancora una volta la storia seguendo le vicende di più personaggi, come fatto con Michael, Franklin e Trevor.

La fase di sviluppo ha preso il via già nel 2014 (le tempistiche di Rockstar Games sono come sempre molto estese). Il titolo è stato indicato internamente con il nome in codice Project Americas. Sarà interessante capire se e come sfrutterà la potenza di calcolo aggiuntiva di PS5 Pro e quali vantaggi offrirà in termini di resa.