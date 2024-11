PS5 Pro è la più venduta su Amazon, a dispetto delle critiche

Alla fine, forse aveva ragione Sony fin dall’inizio: al debutto ufficiale oggi sul mercato, la nuova PS5 Pro è la console più venduta su Amazon nella categoria PlayStation, malgrado il suo prezzo importante. Ha superato anche i modelli Slim, nonostante gli sconti proposti sull’e-commerce.

PS5 Pro è la PlayStation più venduta su Amazon

La scelta di proporla a 799 euro è stata ritenuta da molti un azzardo, una spesa ritenuta eccessiva, anche a fronte dei miglioramenti introdotti a livello hardware che assicurano una potenza di calcolo maggiore che si traduce in una resa grafica impeccabile senza compromessi sul fronte del framerate. Per tutti i dettagli a proposito delle specifiche tecniche, puoi dare uno sguardo alla pagina dedicata.

Tra le altre critiche rivolte all’edizione Pro di PlayStation 5 c’è anche quella relativa all’assenza del lettore per i giochi su disco, che è comunque possibile acquistare separatamente (così come giù avviene per il supporto necessario a mantenere la console in verticale).

Per quanto riguarda i titoli, quali sono i giochi ottimizzati per sfruttare le nuove potenzialità hardware della piattaforma? Sono in totale 54, almeno per il momento, ma il numero è destinato ad aumentare in futuro. Eccoli, come annunciato nei giorni scorsi da Sony.

Alan Wake 2;

Albatroz;

Apex Legends;

Assassin’s Creed Mirage;

Baldur’s Gate 3;

Call of Duty: Black Ops 6;

College Football;

Dead Island 2;

Demon’s Souls;

Diablo IV;

Dragon Age: The Veilguard;

Dragon’s Dogma 2;

Dying Light 2 Reloaded Edition;

EA Sports FC 25;

Enlisted;

F1 24;

Final Fantasy VII Rebirth;

Fortnite;

God of War Ragnarok;

Hogwarts Legacy,

Horizon Forbidden West;

Horizon Zero Dawn Remastered;

Kayak VR: Mirage;

Lies of P;

Madden NFL 25;

Marvel’s Spider-Man Remastered;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales;

Marvel’s Spider-Man 2;

Naraka: Bladepoint;

NBA2K 25;

No Man’s Sky;

Palworld;

Paladin’s Passage;

Planet Coaster 2;

Professional Spirits Baseball 2024-2025;

Ratchet & Clank: Rift Apart;

Resident Evil 4;

Resident Evil Village;

Rise of Ronin;

Rogue Flight;

Star Wars Jedi: Survivor;

Star Wars: Outlaws;

Stellar Blade;

Test Drive Unlimited: Solar Crown;

The Callisto Protocol;

The Crew Motorfest;

The Finals;

The First Descendant;

The Last of Us Parte I;

The Last of Us Parte II Remastered;

Until Dawn;

War Thunder;

Warframe;

World of Warships: Legends.