Prime Day: volante+pedali Logitech per PS5 e PC al MINIMO

In forte sconto per il Prime Day, Logitech G G29 Driving Force è il set da gioco con volante e pedali più venduto della categoria su Amazon. Se sei un appassionato di racing game come Gran Turismo 7 o F1 25, non può mancare davanti al tuo monitor o televisore, per un setup che ti farà sentire davvero in pista, grazie al ritorno di forza dinamico reale, alle leve realizzate in acciaio inox e a molti altri dettagli curati come su un veicolo.

Logitech G G29 Driving Force è in offerta

È compatibile con le piattaforma PS5, PS4 e PC. Assicura un’esperienza immersiva, simulando la guida di un’auto reale con sterzo di precisione e pedali sensibili alla pressione. Grazie agli ingranaggi elicoidali, il movimento del volante è fluido e silenzioso, con un rivestimento in pelle cucito a mano per un tocco di autenticità. I pedali del freno non lineari garantiscono poi una frenata reattiva e precisa, mentre la rotazione fino a 900 gradi permette di effettuare manovre realistiche, come in una vera auto da corsa. Scopri di più nella descrizione completa.

Gli appassionati di racing game che hanno già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio pari a 4,6 stelle su 5 nelle oltre 37.800 recensioni pubblicate sull’e-commerce. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquistalo al prezzo minimo storico di 189 euro, approfittando del forte sconto applicato in automatico.

