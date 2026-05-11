Forza Horizon 6: leak e crack prima del lancio ufficiale

Uno dei giochi più attesi dell’anno è già disponibile con una settimana di anticipo. Una versione di Forza Horizon 6 è stata caricata sui server di Steam senza crittografia. I pirati hanno prontamente sviluppato un crack per aggirare la verifica online e pubblicato i file sulle piattaforme di sharing. Un simile “incidente” era capitato con Death Stranding 2 circa due mesi fa.

Grave errore di Playground Games?

Come specificato sul sito di Playground Games (sussidiaria di Xbox Game Studios), Forza Horizon 6 per Xbox Series X/ e PC sarà disponibile dal 19 maggio su Microsoft Store e Steam, rispettivamente. La versione per PS5 arriverà nei mesi successivi.

L’accesso preliminare alla Premium Edition inizierà il 15 maggio. Il gioco è stato quindi precaricato sui server di Steam, come procedura standard usata anche per altri giochi. Stavolta però c’è stato un “piccolo” errore. I file di Forza Horizon 6 (circa 155 GB) non sono stati cifrati prima del caricamento (la protezione viene solitamente rimossa il giorno del lancio ufficiale). Tra i file c’è l’eseguibile del gioco.

Non è noto chi ha commesso questa grave leggerezza (forse qualche dipendente di Playground Games). La crittografia è stata successivamente applicata, ma il gioco è ormai accessibile a tutti tramite piattaforme di file sharing, torrent e siti dedicati con tanto di crack per aggirare la verifica online della licenza (quindi funziona anche offline). Si possono già trovare clip del gameplay su YouTube e streaming live su Twitch.

Forza Horizon 6 è ambientato in Giappone. Si possono percorrere anche noti quartieri di Tokyo e attraversare il famoso Shibuya Crossing, l’incrocio pedonale più affollato del mondo visto in molti film, tra cui The Fast and the Furious: Tokyo Drift. I giocatori troveranno oltre 550 automobili che possono ovviamente personalizzare. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Playground Games o Microsoft.