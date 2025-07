Notebook gaming MSI Katana 17 B14W: il MOSTRO del Prime Day

C’è uno sconto del Prime Day che segnaliamo agli appassionati di videogiochi: è quello che vede protagonista MSI Katana 17 B14W, un notebook gaming dalla diagonale generosa e che assicura prestazioni senza compromessi anche con i titoli AAA di ultima generazione. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquistalo risparmiando, mettendolo sulla tua scrivania grazie all’evento Amazon che ha preso il via ieri. Supporta funzionalità avanzate come quelle di intelligenza artificiale e NVIDIA DLSS 4, utili anche per i creator.

Prime Day: l’offerta sul notebook gaming MSI

Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate dal portatile, utili per capire le potenzialità del suo comparto hardware da top di gamma. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale Microsoft. Scopri di più nella pagina dedicata.

Display da 17,3 pollici con risoluzione QHD e refresh rate 240 Hz;

processore Intel Core i7-14650HX con architettura Raptor Lake;

scheda video NVIDIA RTX 5070 con 8 GB di memoria GDDR7;

16 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 4 da 1 TB;

connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth;

tastiera retroilluminata RGB a 4 zone;

tecnologia Cooler Booster 5 per la dissipazione del calore;

batteria con autonomia elevata.

Sulla scocca sono presenti porte USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet e jack audio. Lo sconto di oggi ti permette di acquistare il notebook gaming MSI Katana 17 B14W al prezzo di 1.599 euro, con un notevole risparmio in confronto al listino ufficiale.

Dopo il via di ieri, l’evento Prime Day 2025 prosegue oggi con nuove promozioni e migliaia sconti. Terminerà venerdì 11 luglio, quindi hai ancora tempo per approfittarne. Ti basta avviare la prova gratuita di 30 giorni dell’abbonamento Prime, l’unico requisito richiesto per partecipare.