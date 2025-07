Call of Duty: WWII offline, hacker accedono ai PC

Activision ha comunicato di aver messo temporaneamente offline la versione per PC di Call of Duty: WWII, in seguito alle segnalazioni di un problema. La software house non ha fornito ulteriori dettagli, ma dai video condivisi su X da alcuni giocatori si può vedere chiaramente che qualcuno è riuscito ad accedere ai loro PC da remoto.

Vulnerabilità RCE in Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII è stato rilasciato il 3 novembre 2017 per Windows, Xbox One e PlayStation 4. Da fine giugno è incluso nell’abbonamento PC Game Pass e può essere scaricato dal Microsoft Store. Activision ha comunicato che la versione PC è offline dal 5 luglio perché sono in corso indagini su un problema segnalato dai giocatori.

La software house non ha fornito ulteriori informazioni, ma la causa è stata svelata dai video condivisi online dagli stessi giocatori e confermata da diversi esperti di sicurezza. Come si può vedere in questo video, qualcuno è riuscito ad accedere al PC, aprire Notepad (Blocco note) e cambiare lo sfondo del desktop.

Altri utenti hanno segnalato anche lo spegnimento del PC e la visualizzazione di contenuti pornografici. Il gioco è ancora disponibile su Steam e Battle.net perché sono versioni differenti da quelle presenti su Microsoft Store e PC Game Pass.

Un cybercriminale ha sfruttato una vulnerabilità RCE (Remote Code Execution) per accedere ai PC ed eseguire codice. Un membro del gruppo vx-underground ha descritto l’attacco in dettaglio sulla base dei video pubblicati. La vulnerabilità RCE ha permesso di scaricare un file di testo con cURL (aperto in Notepad) e uno script per cambiare lo sfondo del desktop. Ciò significa che potrebbero essere installati vari tipi di malware, tra cui infostealer, RAT e ransomware.

Gli utenti non devono più giocare a Call of Duty: WWII per PC fino al rilascio della patch da parte di Activision ed effettuare una scansione completa con un antivirus aggiornato.