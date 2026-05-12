 Lazio - Inter, come vedere la finale di Coppa Italia dall'estero
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Lazio - Inter, come vedere la finale di Coppa Italia dall'estero

Ecco come vedere la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in TV e in streaming, anche dall'estero e quando si gioca la partita.
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Ecco come vedere la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in TV e in streaming, anche dall'estero e quando si gioca la partita.
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La Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 arriva al suo atto conclusivo: mercoledì 12 maggio, a partire dalle 21, si giocherà la finale con il match Lazio – Inter. La partita si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta TV su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Come vedere la finale dall’estero

Per chi si trova all’estero c’è la possibilità di seguire la finale di Coppa Italia 2025/2026 ma bisogna verificare se nel Paese dove ci si trova al momento è prevista una copertura dell’evento.

In caso contrario, è possibile seguire Lazio – Inter in streaming dall’estero grazie a una VPN, andando a selezionare un server VPN italiano per avviare la connessione.  Completato questo passaggio iniziale, sarà possibile accedere a Mediaset Infinity per seguire la partita in diretta, senza costi aggiuntivi.

La VPN giusta da scegliere è NordVPN, servizio di riferimento per il settore delle VPN. Grazie alla promo in corso, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso (il piano mensile costa 11,59 euro).

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Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

  • Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.
  • Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Il calcio di inizio è fissato per mercoledì 13 maggio alle 21. La partita sarà trasmessa in diretta TV da Canale 5 e in diretta streaming da Mediaset Infinity.

Per vedere il match dall’estero è possibile ricorrere a una VPN (e poi accedere a Mediaset Infinity) come NordVPN, attivabile direttamente dal link qui di sotto.

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Pubblicato il 12 mag 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
12 mag 2026
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