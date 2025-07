Switch 2 nel bundle con Mario Kart World è disponibile su Amazon

Attenzione: il sold out è di nuovo dietro l’angolo, ma in questo momento il bundle di Nintendo Switch 2 con il gioco Mario Kart World è di nuovo disponibile su Amazon. Vendita e spedizione sono gestite direttamente dall’e-commerce con la consegna gratis prevista entro domani. Approfittane prima dell’ennesimo tutto esaurito.

Riecco il bundle di Switch 2 con Mario Kart World

La nuova console introduce numerose funzionalità avanzate, tra le quali citiamo la chat vocale integrata, i controller Joy-Con rinnovati con connessione magnetica e possibilità di utilizzo in modalità mouse, una potenza grafica migliorata e uno schermo LCD da 7,9 pollici per immagini ancora più nitide. Inoltre, permette di godersi la risoluzione fino a 4K quando collegata alla TV e un frame rate fino a 120 fps con i titoli compatibili. Non mancano nemmeno l’audio con suono spaziale 3D, la memoria interna da 256 GB espandibile via microSD, la retrocompatibilità con i giochi della prima Switch, due porte USB-C e un nuovo stand completamente regolabile. Fai un salto sulla pagina dedicata per altre informazioni.

All’interno di Mario Kart World, ogni angolo diventa una pista, per sfrecciare tra città, paesaggi naturali e ambienti estremi come vulcani o corsi d’acqua. Le gare supportano fino a 24 partecipanti online (fino a 4 in locale) e includono la nuova modalità Sopravvivenza, dove ogni sfida è un’eliminazione diretta. Il divertimento è assicurato.

Nessun rincaro: puoi comprare il bundle con Nintendo Switch 2 e l’edizione digitale del gioco Mario Kart World al prezzo di listino ovvero 509 euro. Come anticipato, la disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratis direttamente a casa tua, prevista già entro domani, se effettui subito l’ordine. Occhio al sold out: in queste prime settimane sul mercato sta anando direttamente a ruba.