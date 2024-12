È sempre il primo trailer di GTA 6, ma con più dettagli

Il 2024 è giunto a conclusione senza che Rockstar Games abbia pubblicato alcun nuovo contenuto relativo a GTA 6, con disappunto dei fan che stanno aspettando l’uscita del titolo. Ciò nonostante, proprio nell’ultimo scampolo dell’anno, è da segnalare una scoperta che può (almeno in parte) saziare la fame di novità.

GTA 6 in Cina ha un trailer migliore

Non si tratta purtroppo di un nuovo trailer, ma di una versione migliorata e più dettagliata di quello rilasciato a inizio dicembre 2023. Lo ha caricato lo sviluppatore nel proprio account ufficiale sulla piattaforma cinese BiliBili.

Le differenze non sono da ricercare nelle sequenze mostrate o nel montaggio, ma nella qualità del filmato stesso. Alla sua massima risoluzione può infatti contare su un bitrate 17K, superiore rispetto al 10K consentito da YouTube. Cosa cambia? La minor compressione applicata in fase di pubblicazione si traduce nella conservazione di alcuni particolari che andrebbero altrimenti persi.

Fortunatamente, non dobbiamo munirci di tempo, pazienza e lente di ingrandimento per notarli. Ci ha pensato il creator CYBER BOI, pubblicando il video comparativo visibile in streaming qui sotto.

Qualche esempio? I capelli e il viso dei protagonisti Lucia e Jason, così come quelli degli altri personaggi mostrati, sono più dettagliati. Nella celebre scena ambientata sulla spiaggia ci si avvicina di più al fotorealismo per quanto riguarda la resa cromatica. Ancora, lo stesso vale per i veicoli, per le imperfezioni della pelle, per l’acqua

L’uscita nel 2025, ma quando?

L’unica certezza che abbiamo è l’uscita nel 2025, salvo rinvii che non sono comunque da escludere, ma fin qui Rockstar Games non ha diffuso ulteriori dettagli. Con tutta probabilità, nel corso dei prossimi mesi assisteremo al lancio di un nuovo trailer o comunque al rilascio di informazioni.

Una previsione? GTA 6 potrebbe arrivare non prima dell’ultima parte dell’anno, in tempo per capitalizzare al massimo le vendite in vista del periodo natalizio. Il predecessore GTA 5 uscì su console PlayStation e Xbox a settembre 2013.