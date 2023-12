GTA 6: guarda il primo trailer del gioco, è già online

La breaking news di oggi è la pubblicazione anticipata del primo trailer di GTA 6. Rockstar Games ha deciso di interrompere l’attesa con qualche ora di anticipo, rispetto alla scadenza fissata (le ore 15:00), mettendolo online intorno alla mezzanotte italiana, dopo che il filmato è stato protagonista di un ennesimo, clamoroso, leak.

Guarda in streaming il primo trailer di GTA 6

Sono tante le informazioni che emergono da questi 90 secondi. Anzitutto, il ritorno a Vice City, scelta nuovamente come ambientazione dell’avventura, a conferma dei tanti rumor emersi nell’ultimo periodo. Potrebbe non essere l’unica location del gioco. Sappiamo poi che ci saranno due protagonisti, uno maschile e uno femminile, anche in questo caso come anticipato dalle voci di corridoio.

Abbiamo anche una data di uscita: il 2025. Senza ulteriori attese, dunque, ecco il primo sguardo ufficiale a ciò che sarà Grand Theft Auto VI: è in streaming su YouTube.

Il Trailer 1 di GTA 6 conferma inoltre che il titolo sarà ambientato ai giorni nostri, come testimonia l’utilizzo dei social network che si intravede tra uno spezzone e l’altro.

Balza all’occhio, inoltre, la qualità del comparto grafico. Se rimarrà così anche nel gameplay, sarà in grado di sfruttare al meglio le potenzialità delle piattaforme next-gen come PS5 e Xbox Series X.

Il brano musicale scelto per la colonna sonora del filmato è “Love Is A Long Road” di Tom Petty, del 1989, pubblicato sull’album ” Full Moon Fever”. Non fatichiamo a immaginare che, oggi, possa scalare le classifiche delle piattaforme di streaming.

… articolo in aggiornamento