Il codice fiscale è sempre con te nell'app IO: lo sapevi?

Non c’è bisogno di attendere l’integrazione di IT-Wallet: il codice fiscale è già presente, nel suo formato digitale, all’interno dell’app IO. Segnaliamo in questa breve guida come visualizzarlo, può tornare utile per esibirlo, ad esempio, in farmacia al pagamento per la detrazione o in qualsiasi altro caso di necessità.

Aspettando IT-Wallet: il codice fiscale nell’app IO

Tutto ciò che devi fare è aprire l’applicazione, effettuare l’autenticazione con SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica), accedere alla sezione Profilo raggiungibile attraverso il menu inferiore e premere I tuoi dati.

In questo modo, come visibile negli screenshot qui sopra, si apre una schermata dell’app IO che mostra nome e cognome, codice fiscale e indirizzo email. Volendo, quest’ultimo può essere modificato a piacimento.

Premendo Mostra a fianco del codice fiscale, compare il codice a barre da esibire quando richiesto. Semplice, no?

In apertura abbiamo citato IT-Wallet. È il portafoglio digitale italiano che sarà integrato nell’app IO. La fase di test ha preso il via nelle scorse settimane coinvolgendo poche centinaia di cittadini, arriverà per tutti entro i prossimi mesi. I primi documenti che sarà in grado di ospitare sono la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità. Più avanti toccherà anche alla carta di identità.

Verifica codice fiscale: il servizio online

Un’altra cosa che forse non tutti sanno è che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio gratuito per la verifica del codice fiscale. È accessibile direttamente dal sito ufficiale. Funziona semplicemente inserendo il codice da verificare e compilando il campo di sicurezza (per evitare abusi). In caso di esito positivo, restituisce il risultato Codice fiscale valido , altrimenti Codice fiscale non valido .

Ci sono anche portali che eseguono un’analisi inversa, partendo dal codice fiscale e restituendo informazioni come il sesso, le lettere appartenenti al nome, quelle del cognome, la data di nascita e il comune.