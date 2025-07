Google Messaggi con i dettagli delle chat, basta confusione

Google Messaggi ha appena trasformato la sua funzione “Visualizza dettagli” in un vero e proprio centro di intelligence per i messaggi.

La nuova interfaccia “Visualizza dettagli” di Google Messaggi

Prima, quando si premeva a lungo su un messaggio e si selezionava “Visualizza dettagli“, si ottenevano le informazioni basilari: tipo di piattaforma (RCS, SMS o MMS), numeri di telefono e ora di invio. La nuova interfaccia è completamente diversa. In primis, occupa tutto lo schermo con la metà superiore che mostra il contenuto del messaggio, incluse le reazioni emoji. La metà inferiore invece, rivela informazioni di contatto approfondite come foto profilo e nomi visualizzati.

La vera rivoluzione arriva nelle chat di gruppo. Ora si può scoprire esattamente chi ha ricevuto il messaggio e chi l’ha letto. Se si stanno esaminando i dettagli di una risposta a un messaggio precedente, Google Messaggi ora mostra automaticamente anche il messaggio originale a cui si stava rispondendo.

Prima si doveva scorrere manualmente all’indietro nella conversazione per trovare il messaggio di partenza e capire il contesto della risposta. Questa funzione è utile soprattutto per i gruppi. Risolve un problema che abbiamo tutti: quando non si capisce a cosa si riferisce una risposta.

L’interfaccia che non si ingolfa

Google ha pensato anche alla praticità. Una lista di contatti espandibile mantiene lo schermo ordinato anche quando si devono gestire i dettagli di un messaggio con decine di partecipanti. La nuova UI non è solo più bella da vedere, ma soprattutto funzionale.

Google garantisce un livello di trasparenza che le app di messaggistica raramente offrono. Per le aziende e i team di lavoro, questa trasparenza può essere cruciale. Sapere chi ha effettivamente letto un messaggio importante non è più una questione di supposizioni.

Disponibilità

La nuova funzione appare nella versione beta dell’app Google Messaggi (versione messages.android_20250223_01_RC00.phone.openbeta_dynamic). Per vedere quale versione si sta usando, basta andare in Impostazioni > App > Mostra tutte le app, scorrere fino a Messaggi e controllate il numero di versione in fondo alla pagina.

Chi non è nella beta, deve aspettare che la funzione arrivi nella versione stabile. Ma considerando l’entusiasmo che Google sta mostrando per questa funzione, probabilmente l’attesa non sarà lunga.