Google Messaggi: capire chi ha abilitato RCS è più facile

Google intende rendere più semplice e immediato capire chi tra coloro che fanno uso dell’app Google Messaggi per Android ha abilitato la messaggistica RCS e chi invece no. Lo si apprendere dall’ultima versione beta con sigla 20250527_01_RC00 disponibile sul Play Store.

Google Messaggi: nuovo sistema per capire chi ha abilitato la messaggistica RCS

Andando più nello specifico, nell’ultima beta di Google Messaggi, dopo aver premuto l’icona flottante in basso a destra per avviare uno scambio con qualcuno si apre la pagina “Nuova chat”, invece che quella “Nuova conversazione” come sino ad ora proposto. Inoltre, di fianco ai contatti con la messaggistica RCS attiva viene visualizzato il badge RCS.

Per rendere ancora più evidente l’uso della tecnologia RCS, anche il colore del contatto è differente dagli altri, in “Colore dinamico” invece che nel classico bianco o nero in base al tema applicato al sistema dei contatti con cui si può comunicare solamente con i classici SMS o MMS.

Da tenere presente che ad oggi, per riuscire a capire se un contatto ha attivato o meno la messaggistica RCS occorre prima selezionarlo dalla pagina “Nuova conversazione” e leggere poi cosa compare nel box in basso per l’inserimento del testo. Il nuovo sistema evita quindi di saltare un passaggio, risultando decisamente ben più pratico ed efficiente.

In merito a quanto c’è da aspettarsi l’introduzione su larga scala, al momento non sono disponibili tempistiche esatte, ma considerando che la novità è stata scovata in una beta, non dovrebbe essere necessario attendere ancor molto a lungo, salvo, ovviamente, il verificarsi di complicazioni.