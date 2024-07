IT-Wallet dentro l'app IO: sono iniziati i test

Come anticipato nelle scorse settimane, nella giornata di ieri ha preso il via la prima fase di test per l’integrazione di IT-Wallet nell’app IO. Come da tradizione, il team di PagoPA al lavoro sul progetto ha scelto di adottare un approccio cauto e graduale, coinvolgendo in un primo momento solo alcune centinaia di utenti, che ora possono salvare, all’interno dell’applicazione, le versioni digitali dei loro documenti.

App IO: test per l’integrazione di IT-Wallet

L’obiettivo è quello di arrivare a una distribuzione per tutti entro gennaio 2025, aprendo le porte progressivamente a sempre più cittadini nel corso dell’autunno, così da intercettare eventuali problematiche intervenendo per risolverle. Poi, nel corso del 2026, il portafoglio digitale italiano dovrebbe abbracciare quello europeo (European Digital Identity Wallet), come previsto a livello continentale.

Per il caricamento dei documenti è necessario effettuare il login nell’applicazione tramite SPID o CIE. Coloro selezionati per partecipare alla fase di test sono già in grado di farlo, gli altri dovranno invece attendere pazientemente qualche altro mese.

Ricordiamo che l’app IO, con quasi 40 milioni di download all’attivo, ha appena rinnovato la sezione Servizi, sta per introdurre quella inedita dedicata ai Pagamenti e, in Lombardia ha accolto funzionalità legate alla sanità: pagamento dei ticket relativi alle prestazioni, annullamento delle prenotazioni e promemoria per gli appuntamenti in programma. Quest’ultima novità dovrebbe raggiungere presto (si spera) anche le altre regioni.

Quali documenti si possono caricare?

In un primo momento, sono tre i documenti che è possibile salvare nel loro formato digitale all’interno di IT-Wallet (più avanti toccherà anche alla carta di identità). Eccoli.

Patente di guida;

tessera sanitaria;

carta europea della disabilità.

Va sottolineato che le versioni digitali avranno lo stesso valore legale di quelle fisiche e potranno essere esibite, ad esempio, alle forze dell’ordine in caso di richiesta, per il riconoscimento nell’accesso agli eventi e per svolgere pratiche burocratiche.