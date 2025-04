Piracy: It's a Crime, non ruberesti mai un font

Una ventina di anni fa, prima che le piattaforme di streaming prendessero il sopravvento e all’apice dello scontro tra i network P2P e i movimenti antipirateria, è stato il tempo della campagna Piracy: It’s a Crime. Lanciata nel 2004, è diventata nel tempo quasi un cult (e oggetto di numerose parodie). Torna oggi a far parlare di sé grazie a un articolo pubblicato da TorrentFreak.

Il font della campagna Piracy: It’s a Crime

Lo spot è quello visibile qui sotto (c’era anche la versione italiana). Recitava quanto segue: Non ruberesti mai un’auto, non ruberesti mai una borsa, non ruberesti mai un televisore, non ruberesti mai un film. Scaricare da Internet film piratati è come rubare. La pirateria è come rubare. Rubare è contro la legge. La pirateria è un reato .

L’articolo in questione si concentra sul font utilizzato che è, in qualche modo… stato rubato dagli autori della campagna. Procediamo con ordine.

Si tratta di FF Confidential, realizzato Just Van Rossum nel 1992 e concesso in utilizzo con una licenza commerciale. Il suo creatore, interpellato sulla vicenda, non è in grado di affermare se i responsabili di Piracy: It’s a Crime abbiano pagato o meno per il suo impiego.

Il nodo della questione è però un altro. È certo che alcuni materiali pubblicati sul sito ufficiale della campagna, incluso un file PDF risalente al 2005, abbia incluso un altro font: si chiama XBAND Rough, è pressoché identico e può essere definito come un clone non autorizzato distribuito gratuitamente. Insomma, l’alternativa pirata.

Al momento FF Confidential è gestito da Monotype Corporation (quelli del Times New Roman). Van Rossum, interrogato dalla redazione di TorrentFreak, ha definito esilarante quanto scoperto.