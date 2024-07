App IO: è in arrivo la nuova sezione Pagamenti

In un periodo di grandi novità per l’app IO, sta per fare il suo debutto anche la nuova sezione Pagamenti. Andrà ad affiancare quella fino a oggi chiamata Portafoglio, introducendo diversi modifiche e una riorganizzazione dei metodi attraverso i quali, i cittadini, possono pagare gli avvisi e i servizi della Pubblica Amministrazione.

È in arrivo la nuova sezione Pagamenti di IO

Prendendo come riferimento una pagina dedicata sul sito ufficiale, si legge che il cambiamento è previsto entro il mese di luglio, dunque a breve, con la distribuzione di un aggiornamento dedicato. L’obiettivo è quello di semplificare le operazioni e di offrire un accesso diretto alle ricevute pagoPA relative alle transazioni effettuate.

Vediamo quali sono le novità previste per ognuno dei metodi supportati (attenzione, in particolare, alla scomparsa delle voci BANCOMAT Pay e PayPal da Portafoglio).

Certe di credito o debito

Con l’arrivo della nuova sezione, l’app IO rimuoverà automaticamente le carte di credito o debito scadute oppure non compatibili. A breve, inoltre, sarà possibile eseguire pagamenti con carte monouso o usa e getta, senza obbligatoriamente doverle collegare al proprio account.

BANCOMAT Pay

Entro le prossime settimane, BANCOMAT Pay non troverà più posto nella sezione Portafoglio, ma sarà comunque ancora possibile utilizzare questo metodo, selezionandolo in fase di pagamento dall’elenco di quelli disponibili e, se richiesto, inserendo il numero di telefono associato all’IBAN.

PayPal

Stesso destino per PayPal. In questo caso, la voce scomparirà da Portafoglio, ma il servizio continuerà a rimanere un’opzione selezionabile per i pagamenti. Sarà disponibile anche la modalità “Pagamento veloce con PayPal” che chiederà di inserire, di volta in volta, le credenziali dell’account, decidendo poi il gestore che si occuperà della transazione.

Se l’account è associato a più carte o conti bancari, il cittadino potrà scegliere su quale addebitare la spesa. Per gli avvisi idonei, ci sarà la possibilità di attivare Paga in 3 rate, senza interessi, suddividendo la cifra in tranche mensili.

Tante novità per l’app IO: Servizi, sanità e IT-Wallet

Come scritto in apertura, si tratta di un periodo ricco di cambiamenti per il progetto IO. Tra le altre novità appena introdotte c’è quella riguardante la sezione Servizi, oggetto di un restyling che mette in evidenza quelli ritenuti più rilevanti, semplificando inoltre la ricerca degli enti.

Ancora, proprio ieri Regione Lombardia ha annunciato la possibilità di pagare i ticket sanitari, di annullare gli appuntamenti e di ricevere promemoria per quelli in programma, direttamente dall’applicazione. Presto sarà possibile anche prenotare visite ed esami, come già avviene attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico. L’iniziativa verrà gradualmente estesa alle altre regioni.

Toccherà poi a IT-Wallet, il portafoglio digitale italiano che presto farà parte di IO. In un primo momento consentirà di avere sempre con sé le versioni smaterializzate della tessera sanitaria, della patente di guida e della carta europea della disabilità, più avanti arriverà la carta di identità.