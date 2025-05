WhatsApp: browser in-app disponibile su iPhone

Nell’ultima beta di WhatsApp per iPhone, precisamente la relase 25.14.10.72 per iOS accessibile mediante TestFlight, è stata individuata una piccola, ma decisamente interessante, novità: la possibilità di utilizzare il browser in-app per aprire alcuni siti business.

WhatsApp: browser in-app per siti business

Sino a questo momento, selezionando un link veniva automaticamente aperto il browser esterno, quello impostato come predefinito sul dispositivo in essere, costringendo l’utente ad abbandonare in via momentanea WhatsApp.

Considerando che la pratica sopra descritta potrebbe risultare scomoda per alcuni, in quanto implica l’interruzione del flusso delle attività social, gli sviluppatori della nota piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta hanno pertanto ben pensato di ovviare alla cosa andando per l’appunto a implementare un browser interno.

Adesso, dunque, i contenuti Web sono caricati direttamente internamente a WhatsApp, purché rispettino specifiche condizioni, ovvero: il sito deve utilizzare il protocollo HTTPS e si possono aprire solo siti business capaci di soddisfare determinati criteri.

A prescindere dalla novità, qualora si preferisca aprire i link sul browser di default sarà comunque possibile continuare a farlo, selezionando l’opzione apposita accessibile dal menu mostrato previa pressione del tasto preposto collocato nella parte in alto a destra della schermata del contenuto in-app.

Da tenere presente che allo stato attuale la funzione è accessibile solo per alcuni beta tester, ma verrà rilasciata su larga scala nel corso delle prossime settimane. Un’altra cosa da considerare è che la novità era già fruibile da qualche giorno anche su Android, con un funzionamento praticamente identico a quello proposto per iOS.