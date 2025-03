WhatsApp ti permette di mettere la musica nel tuo stato

L’ennesima novità di WhatsApp consente di aggiungere la musica agli aggiornamenti di stato. Lo ha appena annunciato Meta, con un post pubblicato sulle pagine del blog ufficiale. Di fatto, si tratta di una caratteristica già avvistata durante la fase di test in anteprima alcune settimane fa.

Lo stato di WhatsApp è un modo per condividere i momenti più importanti con amici e familiari. E allora perché non accompagnarli con la colonna sonora perfetta? Ora puoi farlo aggiungendo musica agli aggiornamenti allo stato.

La musica da aggiungere allo stato di WhatsApp

Come funziona? Durante la creazione di un aggiornamento di stato compare l’icona di una nota musicale (visibile nell’immagine qui sotto) nella parte superiore dello schermo. Toccandola si ha accesso a una libreria di canzoni che spazia dalle hit del momento ai grandi classici. Non manca nemmeno la possibilità di effettuare una ricerca per artista o digitandone il titolo. Se si tratta di una foto, la clip audio inclusa dura fino a 15 secondi, fino a un minuto invece nel caso di un video.

Scegli la parte del brano che fa al caso tuo: fino a 15 secondi per una foto e fino a 60 secondi per un video.

È prevista la protezione fornita dalla crittografia end-to-end. In questo modo, Meta afferma che non verrà a conoscenza né del contenuto condiviso né del brano selezionato.

La funzionalità non è ancora accessibile a tutti: il rollout è in corso e arriverà a completarsi entro le prossime settimane.

Implementeremo questa funzione a livello globale, estendendola nelle prossime settimane. Preparati a scatenarti al ritmo di musica, un aggiornamento allo stato dopo l’altro.

Un’altra novità in fase di distribuzione su WhatsApp è quella legata a Meta AI, a cui abbiamo dedicato un articolo questa mattina. Sostanzialmente, si tratta di una chat con l’intelligenza artificiale, basata sul modello Llama 3.2.