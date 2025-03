WhatsApp per Android, arrivano le foto in movimento

Con l’aggiornamento 2.25.8.12 di WhatsApp beta per Android arriva una gradita sorpresa. Il supporto alle foto in movimento! Questa funzione è ancora in fase di sviluppo. Permetterà di condividere immagini animate nelle chat, nei gruppi e nei canali. A scovare la novità è stato WABetaInfo.

WhatsApp beta introduce le foto in movimento su Android

Le foto in movimento catturano l’essenza di un momento, aggiungendo qualche secondo di video e audio a una foto statica. È come avere un mini filmato a portata di tap, perfetto per immortalare reazioni, movimenti e dettagli che una semplice immagine non può cogliere.

Questo formato è già popolare su molti smartphone, dai Samsung Galaxy con la funzione Motion Photo ai Google Pixel con Top Shot o Motion Photos. Anche gli iPhone hanno le Live Photo, già supportate da WhatsApp per iOS. Ora tocca alla versione Android dell’app abbracciare questa innovazione.

Un pulsante dedicato per scegliere il formato giusto

Quando si aprirà la galleria di WhatsApp, si troverà un nuovo pulsante per le foto in movimento. Si potrà decidere se inviare l’immagine statica o la versione animata, a seconda del contesto e del messaggio che si vuole trasmettere.

La funzione sarà compatibile con le chat individuali, i gruppi e i canali. Si potranno condividere le tue foto in movimento con amici, familiari e follower, senza perdere la magia del momento. E chi le riceve potrà gustarsi l’effetto animato anche se il suo dispositivo non supporta nativamente il formato.