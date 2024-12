Come passare da iPhone a Pixel senza perdere le Live Photo

Buone notizie per chi è stufo di perdere le proprie Live Photo quando si passa da iPhone a un telefono Pixel. Ora si possono trasferire senza problemi grazie agli ultimi aggiornamenti di Google.

Trasferire le Live Photo da iPhone a Pixel senza perderle

Con il lancio della serie Pixel 9, Google ha introdotto in sordina un tool di setup migliorato che permette di trasferire i dati in qualsiasi momento e di configurare il telefono più velocemente grazie alla nuova opzione ‘Express‘.

Ma non è tutto: Paul Dunlop, Product Manager di Android, ha rivelato che il nuovo strumento consente anche di trasferire una “copia carbone” della cronologia dei messaggi, di passare i dati contemporaneamente via USB e Wi-Fi e introduce una nuova procedura guidata di setup.

La vera sorpresa però è che il tool aggiornato di Pixel 9 permette di trasferire le Live Photo dall’iPhone. Dunlop ha confermato che il supporto per la migrazione delle Live Photo è disponibile per i clienti Pixel 9 e che si estenderà anche ai modelli Pixel più vecchi nelle prossime settimane. Dunlop ha anche chiarito che la migrazione delle Live Photo è già disponibile tramite l’app Android Switch su tutti i Pixel e che Google amplierà l’accesso a questa funzione ad altri dispositivi nei prossimi giorni.

Android Switch: il nuovo nome dello strumento di trasferimento dati

La scorsa settimana Google ha ribattezzato il suo strumento di trasferimento dati in Android Switch, annunciando che la funzione di Pixel 9 arriverà su più telefoni Android il prossimo anno. Ma gli utenti di altri dispositivi Android non dovranno aspettare molto per sfruttare la nuova funzione di migrazione delle Live Photo, visto che Dunlop ha detto che verrà rilasciata nelle prossime settimane.

Probabilmente sarà disponibile come parte dell’aggiornamento complessivo di Android Switch, che porta anche un processo di onboarding semplificato e trasferimenti di dati più rapidi via cavo. Non è difficile immaginare come funzionerà la migrazione delle Live Photo. Probabilmente verranno convertite in Motion Photo in modo da poter essere aperte da qualsiasi app galleria Android che le supporta.