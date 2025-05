Lenovo Legion 9i: potente e costoso gaming laptop

Il produttore cinese ha annunciato un nuovo gaming laptop al Tech World Shanghai 2025. Il Lenovo Legion 9i è stato progettato su misura per i gamer, ma è adatto anche agli sviluppatori di videogiochi. La dotazione hardware è ovviamente di fascia altissima, a partire dall’ottimo schermo disponibile anche in versione 3D. Il prezzo non è quindi accessibile a tutti.

Lenovo Legion 9i: specifiche e prezzo

Il Lenovo Legion 9i ha uno schermo da 18 pollici con risoluzione di 3840×2400 pixel, refresh rate di 240 Hz in 4K o 440 Hz in full HD, supporto Dolby Vision e NVIDIA G-SYNC. È disponibile anche una versione con display 3D 2K che sfrutta lenti lenticolari e tracciamento oculare per mostrare immagini in tre dimensioni senza la necessità di indossare occhiali.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Intel Core Ultra 9 275HX, fino a 192 GB di RAM DDR5, SSD fino a 8 TB (ci sono quattro slot), scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5090 con 24 GB di memoria GDDR7, tastiera retroilluminata con LED RGB, webcam da 5 megapixel, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, sei altoparlanti, jack audio da 3,5 millimetri, uscita HDMI 2.1, porta RJ45, tre porte USB Type-A, tre porte USB Type-C (due Thunderbolt 5), card reader SD e batteria fino a 99,99 Wh.

Il colore Carbon Black indica l’uso della fibra di carbonio per il coperchio. Il Lenovo Legion 9i sarà disponibile dal mese di giugno. Il prezzo della configurazione base è 4.499 euro. Considerato il peso (3,5 Kg) non è molto “trasportabile”. Lenovo offre eventualmente il Legion 18” Armored Backpack II a 89,99 euro.