Notifiche di X non funzionano, utenti senza aggiornamenti

Dalla serata di giovedì, le bacheche di numerosi utenti di X hanno smesso di aggiornarsi: nessun avviso sui nuovi post pubblicati dagli account seguiti. Un malfunzionamento che sta colpendo sia la versione mobile che quella web della piattaforma.

X down, notifiche non funzionanti per molti utenti

Il problema sembra essere legato a un bug lato server. Gli utenti colpiti segnalano che le loro timeline non si aggiornano né sulle app mobile né sul web. Cambiare dispositivo o browser non fa differenza, così come abbonarsi al servizio premium di X. Segno che il guasto non dipende dall’utente.

Downdetector, un sito che fornisce informazioni in tempo reale sullo stato di vari servizi, mostra un picco di segnalazioni di disservizi di X nelle ultime 24 ore. Nel frattempo, su Reddit sono spuntati diversi thread sull’argomento. Alcuni utenti hanno provato a disinstallare e reinstallare l’app, senza successo.

X non ha risposto alle richiesta di commento da parte dei media, ma non è la prima volta che accade qualcosa del genere. L’ultimo grande disservizio risale a marzo, quando gli utenti di tutto il mondo furono disconnessi improvvisamente. Musk incolpò un cyberattacco, senza però fornire prove. Prima ancora, X aveva avuto problemi di connettività su larga scala a dicembre 2022 e luglio 2023.

Tutta colpa dei tagli al personale? Non è dato saperlo. Sta di fatto che, dopo aver acquistato X (ex Twitter) per 44 miliardi di dollari nel 2022, Musk ha ridotto drasticamente il personale, passando da 7.500 a 1.300 dipendenti. A gennaio 2023, X contava solo 550 ingegneri a tempo pieno. Una nuova ondata di licenziamenti ha colpito l’azienda a novembre 2024, principalmente nel dipartimento di ingegneria.

Cosa fare?

Niente. Per ora, gli utenti di X non possono far altro che aspettare che il problema venga risolto. Chissà se Musk darà una spiegazione questa volta o se, come al solito, punterà il dito contro fantomatici attacchi informatici.