X down, Musk: è colpa di un massiccio attacco informatico

Lunedì mattina, migliaia di utenti, non solo negli Stati Uniti, non sono riusciti ad accedere a X, il social network di Elon Musk. Dopo circa otto ore di disservizi, il miliardario ha rotto il silenzio con un post: “X sta subendo un massiccio attacco informatico“.

X sotto attacco: il social di Musk nel mirino degli hacker

Secondo Musk, non si tratta di un attacco come tanti altri. “Veniamo attaccati ogni giorno, ma questo è stato fatto con molte risorse“, ha scritto su X. “O è coinvolto un grande gruppo coordinato e/o un Paese. Stiamo investigando…“.

Inoltre, in un’intervista in diretta con Fox News, Musk ha dichiarato che il presunto attacco informatico contro X sembra provenire da indirizzi IP originari dell’Ucraina.

Parole pesanti, che però al momento non trovano riscontri al di là della testimonianza di Musk. Tuttavia, non è inverosimile che la sua piattaforma possa essere vulnerabile ai cyberattacchi. Soprattutto considerando il ruolo sempre più controverso di Musk nell’amministrazione Trump bis.

Sotto la guida di Musk, il DOGE ha operato tagli scomposti ai finanziamenti governativi, ai posti di lavoro e ai programmi di aiuti internazionali. Una gestione che ha suscitato non poche critiche e proteste, anche davanti ai Tesla Store. E le azioni della casa automobilistica di Musk ne hanno risentito, con un calo in borsa. Insomma, il clima attorno al miliardario si è fatto incandescente. E un attacco hacker al suo social network potrebbe essere un modo per colpirlo dove fa più male.

Downdetector conferma: X giù per ore

Stando a Downdetector, un sito che traccia le segnalazioni degli utenti sui disservizi online, X è andato in down per alcuni utenti intorno alle 5:30 del mattino (negli USA), con oltre 20.000 segnalazioni. Dopo circa un’ora, i problemi sembravano risolti, ma sono tornati intorno alle 9:30, con oltre 40.000 segnalazioni.

Anche se alcuni utenti sono riusciti ad accedere a X in modo intermittente, i problemi sono proseguiti oltre le 13:30. Un’interruzione prolungata che ha mandato in tilt molti fan del social.

Interruzioni occasionali sono normali per piattaforme di queste dimensioni. Ma otto ore di blackout sono tutt’altro che una routine. E il tempismo, con Musk sempre più nel mirino per il suo ruolo politico, fa sorgere più di un sospetto.