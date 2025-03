Interruzioni continue per X da stamattina (update)

Da questa mattina ci sono problemi con X in Italia e nel resto del mondo. Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 10:30 da utenti che non riuscivano ad utilizzare il social network da app mobile e desktop. Il secondo down si è verificato verso le 14:30. Ora sembra tutto tornato alla normalità.

Che succede a X?

Come riporta il sito Downdetector, il problema tecnico è stato segnalato a partire dalle ore 10:32. Il picco è stato raggiunto circa 30 minuti dopo con 3.046 segnalazioni. Alcuni utenti scrivono che non è possibile l’accesso, mentre altri che non vengono caricati i post. Anche Grok non ha funzionato per circa un’ora.

Alle 11:30 circa, le segnalazioni si sono azzerate e tutto è ritornato alla normalità. Le stesse tempistiche sono visibili in altri paesi, tra cui gli Stati Uniti (oltre 20.000 segnalazioni), quindi si è trattato di un malfunzionamento globale.

Un secondo blackout temporaneo è avvenuto tra le 14:28 e le 15:28. In Italia è stato raggiunto un massimo di circa 1.900 segnalazioni, mentre negli Stati Uniti hanno superato quota 41.000. Curiosamente, la durata delle due interruzioni è simile (circa 60 minuti).

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da X. Qualche utente afferma ironicamente che si tratta dei tagli fatti da Elon Musk con riferimento a quelli effettuati dal DOGE (Department Of Government Efficiency) per ridurre la spesa pubblica.

Aggiornamento (ore 16:15): terzo blackout per X in corso.

Aggiornamento (ore 17:15): il funzionamento era stato ripristinato, ma dopo alcuni minuti c’è stata un altra interruzione.

Aggiornamento (ore 17:30): X funziona nuovamente.

Aggiornamento (ore 17:35): Ennesimo blackout e sono cinque da stamattina.

Aggiornamento (ore 18:20): il social network sembra funzionare normalmente. The Verge ipotizza che il problema sia dovuto a Cloudflare.

Aggiornamento (ore 18:35): Elon Musk ha scritto che si tratta di un attacco informatico. Gli autori potrebbero essere i cybercriminali del gruppo Dark Storm.