 Telegram: app per smartwatch e bot guardiani dei gruppi
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Telegram: app per smartwatch e bot guardiani dei gruppi

Telegram ha annunciato le app per Apple Watch e smartwatch con Wear OS, oltre a formattazione del testo per bot e guardiani AI delle chat di gruppo.
Telegram: app per smartwatch e bot guardiani dei gruppi
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Telegram ha annunciato le app per Apple Watch e smartwatch con Wear OS, oltre a formattazione del testo per bot e guardiani AI delle chat di gruppo.
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La software house guidata da Pavel Durov ha rilasciato una nuova versione di Telegram. La principale novità è rappresentata dalle app native per Apple Watch e smartwatch con Wear OS. Sono inoltre disponibili la formattazione dei messaggi ricevuti dai bot, i bot guardiani per le chat di gruppo, i link nei sondaggi e la scelta del browser. L’aggiornamento 12.8 può essere già scaricato dagli store di Apple e Google.

App per smartwatch e altre novità

Molti utenti indossano uno smartwatch, alcuni dei quali possono sostituire lo smartphone per diverse attività, incluse le telefonate. Telegram ha quindi deciso di sviluppare le app per watchOS e Wear OS. Entrambe permettono di sfogliare chat e media, leggere e inviare messaggi di qualsiasi lunghezza, ascoltare e inviare messaggi vocali, guardare i video.

Su Wear OS è possibile anche silenziare e fissare le chat, e cancellare i messaggi. Su Apple Watch è possibile invece visualizzare le posizioni e inviare sticker. Queste funzionalità arriveranno su entrambi i sistemi operativi con un prossimo aggiornamento. Per gli utenti che usano uno smartwatch Huawei potrebbe arrivare un’app dedicata in futuro.

La nuova versione di Telegram ha aggiunto la formattazione del testo per i bot. Sono supportate quasi tutte le opzioni di un editor di testo, tra cui grassetto, sottolineato, corsivo, citazioni, tabelle, immagini inline, formule matematiche, elenchi puntati e numerati. Un singolo messaggio può essere lungo fino a 32.768 caratteri.

Un’altra interessante novità riguarda le chat di gruppo. È possibile utilizzare un bot AI come amministratore. Questi guardiani possono gestire le richieste di accesso e punire gli utenti che si comportano in modo sbagliato. Nelle opzioni per i sondaggi è possibile invece aggiungere link. Il browser integrato supporta i file Markdown (formato .md) e visualizza correttamente il testo.

Invece del browser predefinito, gli utenti possono ora usare un’alternativa. È sufficiente tenere premuto su un link e scegliere un browser diverso. È possibile anche specificare quali siti devono essere sempre aperti o mai aperti nel browser di Telegram.

Fonte: Telegram

Pubblicato il 12 giu 2026

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Luca Colantuoni
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12 giu 2026
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