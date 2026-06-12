Edge passerà ad aggiornamenti ogni due settimane da agosto

Microsoft cambia il ritmo degli aggiornamenti di Edge, a partire dalla versione 152, il 27 agosto, il browser passerà da un ciclo di rilascio mensile a uno bisettimanale. Aggiornamenti più piccoli, più frequenti, con meno cambiamenti per ciascuno. La stessa direzione che Microsoft ha preso con Visual Studio Code, passato agli aggiornamenti settimanali pochi mesi fa.

Per chi preferisce un ritmo più lento, il canale Extended Stable resta su un ciclo di otto settimane.

Cosa cambia su Edge con gli aggiornamenti ogni due settimane

Il canale Stable di Edge riceverà un nuovo rilascio ogni due settimane su Windows, macOS, Linux e mobile. Ogni aggiornamento sarà più piccolo e meno complesso, meno cambiamenti per volta, patch di sicurezza più rapide.

Il canale Extended Stable continuerà a essere aggiornato ogni otto settimane, una versione ogni quattro rilasci Stable (152, 156, 160, 164). Per le aziende che non vogliono aggiornare il browser due volte al mese, Extended Stable è l’opzione. Microsoft dice che non servono modifiche da parte degli admin per passare al nuovo ciclo sul canale Stable.

Perché Edge si aggiornerà così spesso?

Due ragioni dichiarate: consegna più rapida degli aggiornamenti di sicurezza e cicli di validazione più prevedibili per le aziende. In un mondo dove i sistemi AI cercano vulnerabilità software, Mythos ha scovato migliaia di bug su Firefox, avere patch di sicurezza ogni due settimane invece che ogni mese è un vantaggio concreto.

La ragione non dichiarata è che Edge è pieno di funzionalità AI, Copilot integrato, riassunti di pagina, composizione automatica. Un ciclo bisettimanale permette a Microsoft di spingere nuove funzionalità AI più velocemente. Più aggiornamenti significa più AI. Se questo sia un vantaggio o meno è tutto da vedere.