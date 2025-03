WhatsApp: condivisione da Spotify negli stati

Su WhatsApp prossimamente farà capolino una novità decisamente interessante, in special modo per tutti gli amanti della musica. Gli sviluppatori della nota app di messaggistica, infatti, stanno lavorando a una funzionalità che permetterà agli utenti di condividere brani direttamente da Spotify nei propri aggiornamenti di stato.

WhatsApp: musica da Spotify negli aggiornamenti di stato

La funzione, sia ben chiaro, non è stata ancora implementata in via ufficiale, ma è stata individuata in un aggiornamento per gli utenti Android tramite il Google Play Beta Program, portando l’app alla versione 2.25.8.3. La sua disponibilità pubblica è quindi attesa nelle settimane a venire, salvo il verificarsi di complicazioni particolari.

Andando maggiormente in dettaglio, grazie a questa funzione gli utenti potranno pubblicare direttamente nei propri stati i brani in ascolto su Spotify, con un funzionamento pressoché analogo a quello già proposto su Instagram Stories. Per cui, quando un utente selezionerà l’opzione per condividere una canzone, non solo potrà inviarla in una chat o in un gruppo, ma potrà anche pubblicarla come aggiornamento di stato.

WhatsApp elaborerà in automatico il contenuto, generando un’anteprima del brano con il titolo della canzone, il nome dell’artista e la copertina dell’album. Figurerà inoltre il pulsante “Riproduci su Spotify”, al fine di consentire agli utenti di aprire il brano direttamente nell’app Spotify.

L’obiettivo è chiaramente quello di rendere la condivisione musicale maggiormente intuitiva, oltre che interattiva. Invece che proporre un semplice link, come fattibile al momento, gli utenti potranno pertanto offrire ai propri contatti un’anteprima più coinvolgente e permettere loro di scoprire nuova musica potenzialmente interessante.