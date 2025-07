YouTube lancia Hype: il pulsante che fa esplodere i piccoli creator

Cosa succederebbe se YouTube trasformasse ogni “mi piace” in un voto che può letteralmente cambiare la vita di un creator? La risposta si chiama Hype, una funzione che promette di ribaltare le regole del gioco sulla piattaforma, dando ai piccoli creator la possibilità di competere ad armi pari con i colossi del settore.

Non è solo un altro pulsante da cliccare: è un sistema democratico che permette agli spettatori di decidere attivamente chi merita di emergere nel mare magnum di contenuti che invade YouTube ogni giorno.

Nuova funzione YouTube: Hype trasforma i like in successo vero

Dopo aver messo “mi piace” a una video, d’ora in avanti comparirà l’opzione Hype. Ma attenzione, non vale per tutti i video: devono essere stati pubblicati negli ultimi sette giorni. È il modo di YouTube per premiare la i contenuti freschi.

Ogni volta che qualcuno usa Hype, genera punti che spingono la video in una classifica nazionale dedicata ai creator emergenti. È come avere un voto di fiducia che vale molto di più di un semplice pollice alzato.

L’aspetto interessante di Hype sta nel suo algoritmo. YouTube ha creato un sistema di bonus che favorisce i creator con meno follower. Più piccola è la community, più generoso è il moltiplicatore di punti. È un tentativo concreto di evitare che i giganti del settore monopolizzino automaticamente le prime posizioni.

Immaginiamo un creator con 1.000 iscritti che riceve 10 Hype potrebbe superare in classifica qualcuno con 100.000 follower che ne riceve 50. È la democratizzazione dell’algoritmo, dove l’engagement genuino conta più dei numeri grezzi.

Tre chance a settimana per cambiare le sorti

Gli spettatori possono usare Hype fino a tre volte per settimana, completamente gratis. YouTube vuole che ogni Hype sia un gesto ponderato, non un clic automatico, messo tanto per. In alcuni paesi come Brasile e Turchia esistono anche opzioni a pagamento per i fan più coinvolti, ma per ora l’Europa si limita alla versione gratuita.

Non tutti possono ricevere Hype: la funzione è riservata ai creator del Programma Partner che hanno tra 500 e 500.000 iscritti. È la fascia dei “talenti emergenti” che YouTube vuole spingere, quella terra di mezzo dove si ha abbastanza esperienza per creare contenuti di qualità ma non abbastanza visibilità per sfondare da soli.

Sono esclusi i contenuti per bambini, le video con limiti d’età, quelle private, gli Shorts e le dirette in corso. YouTube vuole che Hype si concentri sui contenuti “tradizionali” che possono beneficiare di maggiore visibilità a lungo termine.

I video che ricevono più Hype non ottengono solo punti, possono conquistare un badge speciale “ha ricevuto supporto” e, soprattutto, apparire nel flusso principale di YouTube.

Disponibilità

La nuova funzione disponibile in 22 paesi, inclusi Francia, Italia, Belgio, Spagna e Germania. I creator possono attivarlo da YouTube Studio, nella sezione “Ricavi”. Se appare la tab “Hype Beta”, significa che possono iniziare a ricevere questo nuovo tipo di supporto dalla loro community.